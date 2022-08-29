Пожароопасность, ремонт дорог и уборочная кампания: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В 24 муниципалитетах региона прогнозируется 5-й, самый высокий класс пожароопасности. Тема стала одной из ключевых сегодня на совещании, которое провел Радий Хабиров в правительстве республики. Из-за аномальной жары в регионе действует особый режим. Закуп коммунальной техники, уборочная кампания и итоги Московского сабантуя – в нашем материале.
Чтобы не пришлось удерживать, подготовиться нужно заранее. Лесных пожаров в этом году стало в разы меньше. Тем менее высокие столбики термометров прогнозируют чрезвычайный класс опасности в 24 районах. До 5 сентября в республике действует особый режим: в лес нельзя заезжать на машинах и разводить там костры. Глава Башкортостана напомнил, что в нескольких регионах остановить огонь вовремя уже не успели.
Еще один вопрос, требующий внимания, – покупка коммунальной техники. В этой части руководство республики постоянно оказывает поддержку муниципалитетам. Только в этом году спецмашины будут приобретены на сумму 1,5 млрд рублей. Тем не менее Радий Хабиров призвал глав районов принимать участие и самим в пополнении автопарка. Выгодные условия лизингования готовы предложить российские и белорусские компании.
Традиционно на совещании обсудили уборочную кампанию. Через пару недель она подойдет к финишной прямой. Завершается и заготовка кормов с расчетом, что их хватит на два года. На сегодняшний день собрано более 3 миллионов тонн зерна – это порядка 62 процентов площадей.
Завершить, правда, до конца года необходимо и реконструкцию одного из крупнейших объектов – автодорогу Бирск – Тастуба – Сатка. Ее протяженность – более 60 километров. К концу 23-го года, раньше заявленных сроков, необходимо сдать и проект «Восточный выезд». Такие задачи поставил Радий Хабиров. Общий объем средств, вложенных в дорожный фонд региона, в этом году составил более 43 миллиардов рублей.
Глава республики поинтересовался, когда загорятся фонари на трассе Р-240 в сторону Оренбурга. Причиной задержки работ стал украденный кабель. На этой неделе после переподключения все лампы должны зажечься.
На оперативном совещании подвели итоги Дня Башкортостана в Москве – башкирская юрта принимала гостей прямо у стен Кремля. Презентация республики как туристической точки прошла в рамках фестиваля Русского географического общества.
Отдых в Башкортостане станет комфортнее. По линии Ростуризма регион выиграл грант 336 млн. Их распределят по трем направлениям: строительство кемпингов, закуп оборудования, создание пляжных зон. Инвестор при этом должен вложить не менее 30 процентов собственных средств.