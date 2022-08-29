Пожароопасность, ремонт дорог и уборочная кампания: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В 24 муниципалитетах региона прогнозируется 5-й, самый высокий класс пожароопасности. Тема стала одной из ключевых сегодня на совещании, которое провел Радий Хабиров в правительстве республики. Из-за аномальной жары в регионе действует особый режим. Закуп коммунальной техники, уборочная кампания и итоги Московского сабантуя – в нашем материале.

Чтобы не пришлось удерживать, подготовиться нужно заранее. Лесных пожаров в этом году стало в разы меньше. Тем менее высокие столбики термометров прогнозируют чрезвычайный класс опасности в 24 районах. До 5 сентября в республике действует особый режим: в лес нельзя заезжать на машинах и разводить там костры. Глава Башкортостана напомнил, что в нескольких регионах остановить огонь вовремя уже не успели.

Один раз упустим эти пожары – не остановим. Вот в тех регионах не горы были, и они не моли остановить, а у нас горы. Глав муниципалитетов прошу на контроль брать. Одна из повесток, который мы должны жить в конце лета и еще месяц до дождей, – это пожары. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один вопрос, требующий внимания, – покупка коммунальной техники. В этой части руководство республики постоянно оказывает поддержку муниципалитетам. Только в этом году спецмашины будут приобретены на сумму 1,5 млрд рублей. Тем не менее Радий Хабиров призвал глав районов принимать участие и самим в пополнении автопарка. Выгодные условия лизингования готовы предложить российские и белорусские компании.

Посмотрите возможности вашего бюджета. Хорошие лизинговые условия. В этом году темы того, что крупные города задыхаются при уборке снега, не должно быть. Поживите в долг немного, ничего страшного. Там без первоначального взноса можно продумать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно на совещании обсудили уборочную кампанию. Через пару недель она подойдет к финишной прямой. Завершается и заготовка кормов с расчетом, что их хватит на два года. На сегодняшний день собрано более 3 миллионов тонн зерна – это порядка 62 процентов площадей.

Пока погода стоит, к концу следующей неделе уже дожди. Поэтому до дождей 70-72 процента должны завершить. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Завершить, правда, до конца года необходимо и реконструкцию одного из крупнейших объектов – автодорогу Бирск – Тастуба – Сатка. Ее протяженность – более 60 километров. К концу 23-го года, раньше заявленных сроков, необходимо сдать и проект «Восточный выезд». Такие задачи поставил Радий Хабиров. Общий объем средств, вложенных в дорожный фонд региона, в этом году составил более 43 миллиардов рублей.

Из того, что мы себе должны поставить: наша задача – М-5. Если не уверен, я пустых обещаний не даю. Но как задачу ставим: 4 полосы, на востоке зашел – на западе вылетел. И М-7 там меньше объема, но нам западную границу до Уфы надо довести до категории. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики поинтересовался, когда загорятся фонари на трассе Р-240 в сторону Оренбурга. Причиной задержки работ стал украденный кабель. На этой неделе после переподключения все лампы должны зажечься.

На оперативном совещании подвели итоги Дня Башкортостана в Москве – башкирская юрта принимала гостей прямо у стен Кремля. Презентация республики как туристической точки прошла в рамках фестиваля Русского географического общества.

За неделю размещения нашей юрты на этой площадке через нее прошло около миллиона человек. Там же представили геопарк «Торатау». Жители и гости спрашивали, как можно купить тур в республику. Им рассказывали маршруты, раздавали путеводители. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан