В Уфе на «Часе науки» обсудили меры поддержки молодых ученых

Сегодня Радий Хабиров провёл совещание в формате «Час науки». На повестке дня – реализация мер поддержки молодых учёных, а также выполнение вузами региона дорожной карты участия в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин сообщил, что подготовлен проект постановления о грантовой поддержке молодых учёных университетов. До 1 октября документ пройдёт все необходимые согласования. Средства господдержки вузы смогут получить на конкурсной основе до конца 2022 года.