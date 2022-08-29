Под Уфой производят металлические шкафы для всей России

Специальные защищённые корпусы предназначаются для электротехнического оборудования, технических и программно-технических средств контроля и управления. Полный цикл производства. Каждый месяц выпускают около 400 единиц. Планируют увеличивать это количество в два раза.

Работа с огоньком, а точнее – с искрами. Шлифовка листов металла – один из этапов подготовки частей для сборки шкафов. Уже под прессом деталь штампуют, но перед этим – ручная обработка. Спиливание железных заусенцев – вовсе не маникюр для робота. Стружку с заботой о коллегах и конечных потребителях убирает оператор-наладчик.

На заводе полный цикл производства, за исключением самых мелких деталей. Металл из ближайших регионов. Заказы уже готовой продукции поступают со всей России. Организацию открывали с расчётом на импортозамещение, в этом году спрос едва не превысил предложение.