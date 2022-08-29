6-летняя шахматистка из Башкирии завоевала золото и серебро Кубка Анатолия Карпова

Юная шахматистка из Башкортостана завоевала золотую и серебряную медаль на Кубке Анатолия Карпова.  6-летняя уфимка Реана Кинзябулатова сумела отличиться не только среди сверстников, но и спортсменов постарше. В Екатеринбурге прошли престижные всероссийские соревнования – этап детского кубка страны по шахматам.

К шести годам Реана Кинзябулатова сумела собрать внушительную коллекцию медалей и грамот. А теперь юная шахматистка пополнила ее еще двумя наградами. Уфимка вернулась с кубка 12-кратного чемпиона мира Анатолия Карпова с золотой и серебряной медалями. Причем первое место ей удалось завоевать среди  спортсменов до 9 лет. 

Она еще не привыкла к вниманию телекамер и волнуется, отвечая на вопросы. Но все меняется за шахматной доской.  Вот где Реане точно не нужны подсказки. В этот спорт девочка пришла за старшим братом, а первым тренером Реаны стал ее папа. На дебютном для себя турнире среди воспитанников спортклуба она замкнула тройку сильнейших. С тех пор Реана приняла участие более чем в 20 шахматных состязаниях разного уровня. 

Фото №1 - 6-летняя шахматистка из Башкирии завоевала золото и серебро Кубка Анатолия Карпова

Природные данные сложились – это хорошая память и характер. Мы как родители старались, чтобы она делала все инструкции, которые нам тренер дает и мы сами даем. И всё вместе дает такой результат.

Ренат Кинзябулатов, отец Реаны Кинзябулатовой, кандидат в мастера спорта по шахматам 

Также на всероссийский турнир в Екатеринбург ездила еще одна представительница республики – семилетняя Анна Ермак. Но она остановилась в шаге от призового подиума. Всего в Башкортостане работают 36 шахматных отделений. Только в Уфе этим видом спорта занимаются более полумиллиона человек.

Вот они показывают успешность своего таланта. Мы даже на тренерских совещаниях с легкой иронией говорим, что задача тренера – не воспитать чемпиона, а не испортить талантливого ребенка.

Амир Даукаев, директор шахматного спортклуба «Толпар»

Впереди у башкирских спортсменов первенство Уфы, где за шахматной доской сразятся сильнейшие воспитанники городских спортшкол. Затем пройдут соревнования  Приволжского федерального округа. А Реана Кинзябулатова готовится к поездке на чемпионат мира среди девочек до 9 лет, который состоится в конце сентября.

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