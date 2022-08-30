В Башкирии производители зерна получат 1,15 млрд рублей федеральных субсидий

Ранее правительство страны приняло решение о возможности авансирования производителям зерна части затрат на посевную кампанию. Таким образом, теперь аграрии могут рассчитывать на поддержку не только по итогам финансового года, после сбора урожая, но и перед проведением посевных работ, что даёт им дополнительные ресурсы на приобретение всего необходимого. Такая мера – значимая часть системной работы правительства по повышению инвестиционной привлекательности российского сельского хозяйства.