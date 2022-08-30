В Башкирии производители зерна получат 1,15 млрд рублей федеральных субсидий

В 2022 году для аграриев в федеральном бюджете выделено 10 млрд рублей. Финансы могут пойти на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Деньги пойдут как на возмещение понесённых затрат, связанных с производством зерна, так и на авансирование таких работ в осеннюю посевную кампанию. Для выплат компенсации производителям зерновых из Башкирии в 2022 году выделяется 558,8 миллиона рублей, в 2023 – 595,4 млн руб. Всего за два года аграрии республики получат 1 миллиард 154 миллиона рублей федеральных субсидий.
Ранее правительство страны приняло решение о возможности авансирования производителям зерна части затрат на посевную кампанию. Таким образом, теперь аграрии могут рассчитывать на поддержку не только по итогам финансового года, после сбора урожая, но и перед проведением посевных работ, что даёт им дополнительные ресурсы на приобретение всего необходимого. Такая мера – значимая часть системной работы правительства по повышению инвестиционной привлекательности российского сельского хозяйства.
В 2023 году на финансирование части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур в федеральном бюджете также предусмотрено 10 млрд рублей.