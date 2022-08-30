В Башкирии кабинет музыки назвали именем Юрия Шатунова

В городе Кумертау появился класс имени Юрия Шатунова. Музыкальный класс получил имя легендарного артиста в Башкирской республиканской гимназии-интернате №3.
Юрий Шатунов недолгое время учился именно в этом учебном учреждении. У класса расположилась табличка со следующим текстом: «Легендарный советский и российский певец, музыкант и композитор. Солист группы «Ласковый май» (1986 — 1991). Основные хиты: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты», «Детство», «Тающий снег». Родился в городе Кумертау. С сентября по ноябрь 1984 года учился в нашем интернате».