В Башкирии кабинет музыки назвали именем Юрия Шатунова

В городе Кумертау появился класс имени Юрия Шатунова. Музыкальный класс получил имя легендарного артиста в Башкирской республиканской гимназии-интернате №3.

Фото №1 - В Башкирии кабинет музыки назвали именем Юрия Шатунова

Юрий Шатунов недолгое время учился именно в этом учебном учреждении. У класса расположилась табличка со следующим текстом: «Легендарный советский и российский певец, музыкант и композитор. Солист группы «Ласковый май» (1986 — 1991). Основные хиты: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты», «Детство», «Тающий снег». Родился в городе Кумертау. С сентября по ноябрь 1984 года учился в нашем интернате».

В нашей гимназии, как и в любой школе, есть архив, где хранятся классные журналы наших воспитанников, которые учились у нас с 1959 года. Мы бережно к ним относимся, за многими нашими выпускниками мы и поныне следим, гордимся их успехами. Среди них был (к огромному сожалению) и Юра Шатунов. Планируем далее заниматься оформлением кабинета музыки имени Юрия Шатунова.

представители Башкирской республиканской гимназии-интерната №3
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