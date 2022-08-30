В Башкирии кабинет музыки назвали именем Юрия Шатунова

В нашей гимназии, как и в любой школе, есть архив, где хранятся классные журналы наших воспитанников, которые учились у нас с 1959 года. Мы бережно к ним относимся, за многими нашими выпускниками мы и поныне следим, гордимся их успехами. Среди них был (к огромному сожалению) и Юра Шатунов. Планируем далее заниматься оформлением кабинета музыки имени Юрия Шатунова.

представители Башкирской республиканской гимназии-интерната №3