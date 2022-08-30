В Уфе на озере нашли тело молодой девушки

Сегодня, 30 августа, рано утром на озере Тёплом нашли труп девушки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Около 07:30 очевидец сообщил спасателям о том, что в нижнем сбросном канале озера Тёплого на поверхности воды находится тело человека. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Погибшей оказалась 26-летняя девушка. Она была частично одета. Тело несчастной передали правоохранителям. Причины и обстоятельства смерти девушки устанавливаются.

Известно, что на берегу, где нашли тело погибшей, установлены знаки о запрете купания.