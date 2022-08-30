Прокуратура Башкирии нашла виновных в массовой гибели пчёл

В июле этого года в деревне Новоальметьево у одного из пасечников погибло 20 пчелосемей. Оказалось, в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием времени изоляции пчёл.