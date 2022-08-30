В школах Уфы появятся советники директора по воспитательной работе

Во всех школах Уфы с 1 сентября будут работать советники директора по воспитательной работе. Тему затронули на августовском совещании в столице республики.

Педагоги обсудили вопросы совершенствования образования и новые стандарты. Работа активно идёт уже месяц, проводились стратегические сессии для преподавателей и директоров. С начала учебного года регулярно будет проводиться анализ того, насколько качественно дети получают знания.