В Правительстве Башкирии появилась должность вице-премьера по научно-технологическому развитию

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев станет заместителем Премьер-министра Правительства республики по научно-техническому развитию.
Глава Башкирии учредил соответствующую должность и пригласил на неё министра с сохранением министерского портфеля. Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске предложил региональным представителям создать институт заместителей по научно-технологическому развитию.
На встрече с Александром Шельдяевым Радий Хабиров поблагодарил министра за эффективную работу и отметил, что промышленность республики демонстрирует очень хорошие успехи.
Глава Башкортостана отметил, что новый вице-премьер должен сосредоточиться на развитии инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня, который эффективно работает в регионе.
Александр Шельдяев поблагодарил Главу Башкирии за оказанное доверие.
Радий Хабиров пожелал Александру Шельдяеву успехов на новой должности и добавил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.
Фото: glavarb.ru