В Правительстве Башкирии появилась должность вице-премьера по научно-технологическому развитию

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев станет заместителем Премьер-министра Правительства республики по научно-техническому развитию.

Глава Башкирии учредил соответствующую должность и пригласил на неё министра с сохранением министерского портфеля. Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске предложил региональным представителям создать институт заместителей по научно-технологическому развитию.

На встрече с Александром Шельдяевым Радий Хабиров поблагодарил министра за эффективную работу и отметил, что промышленность республики демонстрирует очень хорошие успехи.

Фото №1 - В Правительстве Башкирии появилась должность вице-премьера по научно-технологическому развитию

Два года подряд Башкортостан занимает первое место в России по эффективности промышленной политики. Это заслуга вашего министерства и руководителей предприятий, а также тех тружеников, которые там работают. Время ставит перед нами новые задачи. Мы совершенно точно понимаем, что сейчас критическое значение имеет повышение наукоёмкости нашей промышленности и экономики. Это вопросы взаимодействия науки и промышленности, прорывных технологий, в целом стратегии технологического развития республики. Это предельно актуально и очень важно. В этой связи я принял решение и ввёл должность заместителя Премьер-министра по научно-технологическому развитию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава Башкортостана отметил, что новый вице-премьер должен сосредоточиться на развитии инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня, который эффективно работает в регионе.

По сути, это создание «научного спецназа» нашей республики, о котором говорил заместитель Премьер-министра Правительства России Дмитрий Николаевич Чернышенко. Учитывая ваш опыт, Александр Николаевич, и эффективность работы, предлагаю вам возглавить это направление.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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Александр Шельдяев поблагодарил Главу Башкирии за оказанное доверие.

Наши предприятия и бизнес нуждаются в укреплении связей с наукой, университетами, колледжами. Поэтому думаю, что такое решение своевременно. Постараюсь оправдать оказанное доверие.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций РБ

Радий Хабиров пожелал Александру Шельдяеву успехов на новой должности и добавил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.

Фото: glavarb.ru

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