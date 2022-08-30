В Правительстве Башкирии появилась должность вице-премьера по научно-технологическому развитию

Два года подряд Башкортостан занимает первое место в России по эффективности промышленной политики. Это заслуга вашего министерства и руководителей предприятий, а также тех тружеников, которые там работают. Время ставит перед нами новые задачи. Мы совершенно точно понимаем, что сейчас критическое значение имеет повышение наукоёмкости нашей промышленности и экономики. Это вопросы взаимодействия науки и промышленности, прорывных технологий, в целом стратегии технологического развития республики. Это предельно актуально и очень важно. В этой связи я принял решение и ввёл должность заместителя Премьер-министра по научно-технологическому развитию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии