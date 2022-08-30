В Башкирии прошли учения по обезвреживанию террористов

По легенде, террористы захватили заложников в ДК и установили самодельные взрывные устройства. Руководство регионального УФСБ приняло решение провести боевое мероприятие. Службы экстренного реагирования и полицейские эвакуировали население и сотрудников ДК из опасной зоны, а силы специального назначения нейтрализовали условных террористов и обезвредили взрывчатку. В Оперштабе в республике отметили готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.