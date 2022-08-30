Радиостанция «Ашкадар» проводит конкурс исполнителей башкирской песни

Код башкирской песни. В Уфе талантливые самодеятельные исполнители соревнуются в творческом конкурсе радиостанции «Ашкадар». На отборочный этап участники приехали не только из отдалённых районов республики, но и из соседних регионов. Организаторы конкурса поставили перед собой цель сохранить башкирские песни в классическом исполнении.

Чтобы исполнить башкирскую песню, участницы приехали не только из отдалённых районов республики. Флюза Халитова живёт в Оренбургской области. Национальные произведения училась петь, слушая аудио и видеозаписи.

Башкирский колорит не только в песне, но и в костюмах. Участники и участницы конкурса выступают в национальных нарядах. Гульсибар Садыкова специально записалась на кружок рукоделия, чтобы самостоятельно сшить одежду для выступления. Немного не успела, помогла подруга.

Сохранить редкие народные песни – одна из главных целей конкурса. Фольклор и талант, о которых знают в рамках одной семьи, хотят показать всем. В жюри нацелены найти истоки и традиции.