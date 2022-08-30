В Уфе эвакуировали несколько зданий судов из-за угрозы минирования

Сегодня, 30 августа, в башкирской столице прошла срочная эвакуация в здании нескольких судов города. Пресс-служба объединенных ведомств сообщила, что поступили угрозы минирования объектов.
— В ряд районных судов Уфы поступили сообщения о минировании. Проводятся эвакуационные мероприятия, — сообщает представитель объединенной пресс-службы судов Вадим Хабиров.
Ранее уже прошла волна эвакуаций, когда в срочном порядке эвакуировали людей из медицинских учреждений и торговых центров. В настоящее время выясняются детали произошедшего.