В Уфе эвакуировали несколько зданий судов из-за угрозы минирования

Сегодня, 30 августа, в башкирской столице прошла срочная эвакуация в здании нескольких судов города. Пресс-служба объединенных ведомств сообщила, что поступили угрозы минирования объектов.

Ранее уже прошла волна эвакуаций, когда в срочном порядке эвакуировали людей из медицинских учреждений и торговых центров. В настоящее время выясняются детали произошедшего.