В Уфе открыли мемориальную доску балетмейстеру Шамилю Терегулову

Мероприятие приурочили к 75-летию со дня рождения заслуженного артиста России и народного артиста Башкортостана.
Шамиль Терегулов танцевал на уфимской сцене 23 года, был художественным руководителем балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, работал педагогом-репетитором. Среди его учеников – лауреаты, дипломанты и призеры международных конкурсов, ведущие танцовщики балетных трупп различных театров мира. Терегулов выступил одним из вдохновителей и организаторов международного фестиваля балетного искусства имени Нуреева.
Мемориальную доску установили на доме по улице Достоевского, в котором жил легендарный хореограф.