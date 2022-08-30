В Уфе открыли мемориальную доску балетмейстеру Шамилю Терегулову

 Мероприятие приурочили к 75-летию со дня рождения заслуженного артиста России и народного артиста Башкортостана.

Шамиль Терегулов танцевал на уфимской сцене 23 года, был художественным руководителем балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, работал педагогом-репетитором. Среди его учеников – лауреаты, дипломанты и призеры международных конкурсов, ведущие танцовщики балетных трупп различных театров мира. Терегулов выступил одним из вдохновителей и организаторов международного фестиваля балетного искусства имени Нуреева.

Мемориальную доску установили на доме по улице Достоевского, в котором жил легендарный хореограф.

Нашему поколению очень сильно повезло, что мы росли на его спектаклях, их было очень много, они были разноплановые. Он был человеком, который держал всю труппу в тонус.

Гульсина Мавлюкасова, балерина, народная артистка Республики Башкортостан
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