Власти Башкирии рассказали, что войдет в будущий Музей кочевых цивилизаций

Евразийский музей кочевых цивилизаций станет ещё одной точкой притяжения туристов в Башкортостан. Об этом в ходе выездного совещания рабочей группы в Чишминском районе сказал глава республики Радий Хабиров. Новый объект объединит сразу несколько исторических памятников, среди которых каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой Орды.

В 40 минутах езды от Уфы располагается мавзолей Тура-хана, который, по одной из версий, являлся прямым потомком Чингисхана. Но о существовании памятника архитектуры мало знают даже жители республики, что уж говорить о туристах из других регионов и зарубежья. Мавзолей со стенами толщиной в один метр построен из грубо обработанных камней и заканчивается сводчатым куполом. Благодаря своему географическому расположению на возвышенности сохранился до наших дней в первозданном виде. И скоро о нём узнают во всем мире.

Мы на пороге великих открытий. Я абсолютно уверен. Вот сейчас нам жизнь позволила немножко обратить наши взоры на нашу историю, более глубоко исследовать. У нас вообще вся история нашего народа полна тайн и белых пятен. Вот мы постепенно это белые пятна вскрываем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К работе подключились археологи. Специалисты выяснили, что некрополь датируется 14 веком. Тогда ислам только начал проникать на территорию республики, об этом говорят форма и тип захоронений, которые отличаются от современных традиций мусульман.

Мы начали раскопки примерно неделю назад и обнаружили погребения эпохи Золотой Орды. 7 погребений. Возможно, это были батыры тех времён или какие-то полководцы, представители элиты. Ильшат Давлетбаев, научный сотрудник Научно-производственного центра Республики Башкортостан

Главный инструмент археолога – не лопата, а кисточка. Найденные останки датируются 14-15 веком, это эпоха Золотой Орды. И чтобы не повредить скелет, специалисты буквально по миллиметру очищают его от земли. После этого ученые смогут узнать о раннемусульманских погребальных обрядах, а антропологи установят антропологический тип этого человека. После того, как все изучения будут завершены, могилу снова засыплют землёй.

Как отметили члены рабочей группы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, в России нет центра современной археологии. В Башкортостане – появится. И будет интегрирован в рельеф местности.

Для историков и учёных это будет отдельная история. Они будут рассматривать и изучать время и этапы раскопок. Современные цифровые технологии в археологии. Для детей, конечно же, тоже будут отдельные залы. И музей выстроен именно так, что его форма повторяет тюркский орнамент Фарма, который означает бесконечность. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан

Глава республики поручил предусмотреть в проекте и создание пространства для ремесленников, чтобы посетители будущего музея смогли не только увидеть изделия, которые производят мастера Башкортостана, но и приобрести их. После виртуальной экскурсии по будущему объекту Радий Хабиров предложил и свои идеи.

Знаете чего не хватает? Когда мы поймём Тура-хана или поймём тех людей, что здесь находятся, вот здесь ещё памятник один можно сделать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже сейчас по проекту Евразийского музея кочевых цивилизаций выполнен анализ территории проектирования, проведено лазерное сканирование, фотофиксация с рельефом местности. Собраны исторические справки, изучен международный опыт.

Те компетенции, которые были на завершающей стадии музейного комплекса «Шульган-Таш», было поручение, и все эти профессиональные археологи, историки плавно переключились на мавзолей Тура-хана. Для нас это отрадно, несомненно, мы неустанно будем работать в этом проекте. Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района

Мы работаем с архивами, мы работаем с научным наследием, чтобы изучить это место, понять личность Тура-хана. Сейчас вы видели, мы вскрыли захоронения людей. Люди, которые захоронены у мавзолея, - это, как правило, люди, принадлежащие к элите. И нам нужно тоже попытаться понять, кто это. Большой труд предстоит. Параллельно мы определяем территорию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан