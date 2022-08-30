Власти Башкирии рассказали, что войдет в будущий Музей кочевых цивилизаций

Евразийский музей кочевых цивилизаций станет ещё одной точкой притяжения туристов в Башкортостан. Об этом в ходе выездного совещания рабочей группы в Чишминском районе сказал глава республики Радий Хабиров. Новый объект объединит сразу несколько исторических памятников, среди которых каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой Орды.
В 40 минутах езды от Уфы располагается мавзолей Тура-хана, который, по одной из версий, являлся прямым потомком Чингисхана. Но о существовании памятника архитектуры мало знают даже жители республики, что уж говорить о туристах из других регионов и зарубежья. Мавзолей со стенами толщиной в один метр построен из грубо обработанных камней и заканчивается сводчатым куполом. Благодаря своему географическому расположению на возвышенности сохранился до наших дней в первозданном виде. И скоро о нём узнают во всем мире.
К работе подключились археологи. Специалисты выяснили, что некрополь датируется 14 веком. Тогда ислам только начал проникать на территорию республики, об этом говорят форма и тип захоронений, которые отличаются от современных традиций мусульман.
Главный инструмент археолога – не лопата, а кисточка. Найденные останки датируются 14-15 веком, это эпоха Золотой Орды. И чтобы не повредить скелет, специалисты буквально по миллиметру очищают его от земли. После этого ученые смогут узнать о раннемусульманских погребальных обрядах, а антропологи установят антропологический тип этого человека. После того, как все изучения будут завершены, могилу снова засыплют землёй.
Как отметили члены рабочей группы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, в России нет центра современной археологии. В Башкортостане – появится. И будет интегрирован в рельеф местности.
Глава республики поручил предусмотреть в проекте и создание пространства для ремесленников, чтобы посетители будущего музея смогли не только увидеть изделия, которые производят мастера Башкортостана, но и приобрести их. После виртуальной экскурсии по будущему объекту Радий Хабиров предложил и свои идеи.
Уже сейчас по проекту Евразийского музея кочевых цивилизаций выполнен анализ территории проектирования, проведено лазерное сканирование, фотофиксация с рельефом местности. Собраны исторические справки, изучен международный опыт.
Здесь также планируют создать объекты для семейного отдыха. В 10-километровой зоне появятся глэмпинги и базы отдыха с ресторанами, арт-объектами вокруг местных прудов и озер, будет улучшена и дорожная инфраструктура. К работе привлекут лучших специалистов.