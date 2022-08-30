В Башкирии врачи провели прием пациентов прямо в поезде

Медицина на рельсах. По маршруту Западного экспресса Уфа – Раевка пассажиры смогли получить консультацию специалистов прямо в пути. Акция «Поезд здоровья» реализуется в третий раз. В этот осмотр проводили сразу три врача различного профиля.

Вагон на день превратился в медкабинет. Без записи, без очереди и по маршруту. Главное – не забыть купить билет. Здесь нет отдельных кабинетов. Предъявлять полис тоже нет необходимости. Справа принимает невролог, слева – кардиолог. Пассажирам достаточно пересесть с одного кресла на другое.

Почаще бы врачи были в электричках. Бывает, что некогда пойти в больницу. Врач мне выписал даже рецепт. Сама бы я не пошла. Оксана Калгина, пассажир поезда Уфа – Раевка

Акция «Поезд здоровья» проводится не в первый раз. С пассажирами уже ездили отдельно кардиолог и терапевт. Сегодня бригада мультидисциплинарная. До Раевки от Уфы чуть больше полутора часов. Вагоны не забиты людьми, и при желании в дороге можно обойти всех специалистов.

Это бесплатно и доступно. Я получила рекомендации дерматолога. Ответом довольна. Есть путь избавления от проблемы. Наиля Вафина, пассажир поезда Уфа – Раевка

Пассажиры получили консультации, на месте им выписали рецепты или подсказали, куда обращаться далее по беспокоящим их симптомам. Удалось осмотреть 15 пациентов. Акция будет продолжаться.

Рельсы только подбадривают. Комфортно, есть кондиционер. Рабочий стол. Все легко прошло. Гузель Минибаева, заведующая отделением медицинской реабилитации больницы «РЖД-медицина»