В Башкирии врачи провели прием пациентов прямо в поезде

Медицина на рельсах. По маршруту Западного экспресса Уфа – Раевка пассажиры смогли получить консультацию специалистов прямо в пути. Акция «Поезд здоровья» реализуется в третий раз. В этот осмотр проводили сразу три врача различного профиля.
Вагон на день превратился в медкабинет. Без записи, без очереди и по маршруту. Главное – не забыть купить билет. Здесь нет отдельных кабинетов. Предъявлять полис тоже нет необходимости. Справа принимает невролог, слева – кардиолог. Пассажирам достаточно пересесть с одного кресла на другое.
Акция «Поезд здоровья» проводится не в первый раз. С пассажирами уже ездили отдельно кардиолог и терапевт. Сегодня бригада мультидисциплинарная. До Раевки от Уфы чуть больше полутора часов. Вагоны не забиты людьми, и при желании в дороге можно обойти всех специалистов.
Пассажиры получили консультации, на месте им выписали рецепты или подсказали, куда обращаться далее по беспокоящим их симптомам. Удалось осмотреть 15 пациентов. Акция будет продолжаться.
До Раевки предусмотрены три остановки. Маршрут ежедневный, купить билеты через приложение РЖД пассажирам обойдется дешевле от стоимости проезда на 10 процентов.