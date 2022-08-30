В Башкирии врачи провели прием пациентов прямо в поезде

Медицина на рельсах. По маршруту Западного экспресса Уфа – Раевка пассажиры смогли получить консультацию специалистов прямо в пути. Акция «Поезд здоровья» реализуется  в третий раз. В этот осмотр проводили сразу три врача различного профиля.

Вагон на день превратился в медкабинет. Без записи, без очереди и по маршруту. Главное – не забыть купить билет. Здесь нет отдельных кабинетов. Предъявлять полис тоже нет необходимости. Справа принимает невролог, слева – кардиолог. Пассажирам достаточно пересесть с одного  кресла на другое.

Почаще бы врачи были в электричках. Бывает, что некогда пойти в больницу. Врач мне выписал даже рецепт. Сама бы я не пошла.

Оксана Калгина, пассажир поезда Уфа – Раевка

Акция «Поезд здоровья» проводится не в первый раз. С пассажирами уже ездили отдельно кардиолог и терапевт. Сегодня бригада мультидисциплинарная. До Раевки от Уфы чуть больше полутора часов. Вагоны не забиты людьми, и при желании в дороге можно обойти всех специалистов.

Фото №1 - В Башкирии врачи провели прием пациентов прямо в поезде

Это бесплатно и доступно. Я получила рекомендации дерматолога. Ответом довольна. Есть путь избавления от проблемы.

Наиля Вафина, пассажир поезда Уфа – Раевка

Пассажиры  получили консультации, на месте им выписали рецепты или подсказали, куда обращаться далее по беспокоящим их симптомам. Удалось осмотреть 15 пациентов. Акция будет продолжаться.

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Рельсы только подбадривают. Комфортно, есть кондиционер. Рабочий стол. Все легко прошло.

Гузель Минибаева, заведующая отделением медицинской реабилитации больницы «РЖД-медицина»

До Раевки предусмотрены три остановки. Маршрут ежедневный, купить билеты через приложение РЖД пассажирам обойдется дешевле от стоимости проезда на 10 процентов.

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