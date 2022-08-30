В Уфе пройдет 8-й Международный марафон

Восьмой Уфимский международный марафон пройдёт уже в это воскресенье, а сегодня организаторы отвечали на вопросы представителей СМИ. На данный момент в марафоне ожидается участие более 4000 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта.
Дистанции в этом году неизменны – это 2, 5, 10, 21 и 42 километра. Принять участие в забеге планируют представители 23 стран, 22 городов и 33 регионов России. Побегут известные политики, чиновники, актёры и спортсмены. Так, например, известно, что мэр столицы Ратмир Мавлиев рассчитывает преодолеть дистанцию в десять километров. Впрочем, организаторы Уфимского международного марафона раз за разом ставят перед собой новые амбициозные цели, которые рано или поздно они достигнут.