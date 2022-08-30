В Уфе пройдет 8-й Международный марафон

У нас появилась цель – собрать 10 тысяч участников и сделать маршрут марафона в один круг. И когда марафон будут бежать по всему городу не меньше 42 километров более 10 тысяч участников, тогда, я думаю, что дальше мотивации уже никакой не надо.

Владислав Литвинчук, директор Уфимского международного марафона