Два тренера из Чишминского района получили по 600 тысяч по программе «Сельский тренер»

Участникам республиканской программы «Сельский тренер» вручили денежные сертификаты на сумму в 600 тысяч рублей. Среди них два тренера детско-юношеской спортивной школы Чишминского района Римма Костусенко и Айгуль Исмагилова.

Одной из первых в Чишминском районе социальную финансовую поддержку получила тренер по лыжным гонкам Айгуль Исмагилова. Занятия со своими спортсменами она проводит в селе Дурасово, откуда сама родом. С 2019 года Айгуль Анваровна проводит занятия по лыжным гонкам. В селе хорошая школа, поэтому тренер взялась еще и за баскетбол, легкую атлетику и лапту. Тренировки – в удобное для воспитанников время.

Хожу уже третий год. Мне очень нравится. Хочу, чтобы поскорее настала зима, чтобы кататься на лыжах, ходить на соревнования. Арслан Хасанов

Тренер у нас хороший, требовательный, строгий. Мы ее все уважаем, очень любим. Демид Краснов

Выступаем мы на соревнованиях, занимаем призовые места. Я ими горжусь всеми и индивидуально каждым. Айгуль Исмагилова, тренер по лыжным гонкам ДЮСШ Чишминского района

С утра до самого вечера кипит работа и в бассейне спортивной школы. Здесь трудится тренер-преподаватель Римма Костусенко – второй участник программы «Сельский тренер». Ее воспитанники – неоднократные призеры соревнований по плаванию различных уровней. С нового учебного года тренировки будут посещать 150 детей, которые разделены на 6 групп.

В спортивной школе я работаю с 2014 года. Пробовала себя в роли фитнес-тренера по плаванию. Но поняла, что это мне не интересно. Решила вернуться. Всегда хотела работать тренером. Римма Костусенко, тренер по плаванию ДЮСШ Чишминского района

Семьи у обеих представительниц детско-юношеского спорта большие. И Айгуль Анваровна, и Римма Камилевна воспитывают троих детей. Поэтому полученные средства пригодятся для улучшения жилищных условий.

Эти деньги мы еще не решили, куда потратить. У нас многодетная семья. Хотелось бы более целесообразно потратить эти деньги на наши нужды. Айгуль Исмагилова, тренер по лыжным гонкам ДЮСШ Чишминского района

С 2014 года строю дом и не могу никак его завершить. И то, что я прошла по программе поддержки, для меня очень радостное и значимое событие. Надеюсь, в этом году я въеду в свой наконец-то достроенный дом. Римма Костусенко, тренер по плаванию ДЮСШ Чишминского района