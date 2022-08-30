Два тренера из Чишминского района получили по 600 тысяч по программе «Сельский тренер»

Участникам республиканской программы «Сельский тренер» вручили денежные сертификаты на сумму в 600 тысяч рублей. Среди них два тренера детско-юношеской спортивной школы Чишминского района Римма Костусенко и Айгуль Исмагилова.
Одной из первых в Чишминском районе социальную финансовую поддержку получила тренер по лыжным гонкам Айгуль Исмагилова. Занятия со своими спортсменами она проводит в селе Дурасово, откуда сама родом. С 2019 года Айгуль Анваровна проводит занятия по лыжным гонкам. В селе хорошая школа, поэтому тренер взялась еще и за баскетбол, легкую атлетику и лапту. Тренировки – в удобное для воспитанников время.
С утра до самого вечера кипит работа и в бассейне спортивной школы. Здесь трудится тренер-преподаватель Римма Костусенко – второй участник программы «Сельский тренер». Ее воспитанники – неоднократные призеры соревнований по плаванию различных уровней. С нового учебного года тренировки будут посещать 150 детей, которые разделены на 6 групп.
Семьи у обеих представительниц детско-юношеского спорта большие. И Айгуль Анваровна, и Римма Камилевна воспитывают троих детей. Поэтому полученные средства пригодятся для улучшения жилищных условий.
По программе «Сельский тренер» на единовременную выплату могут рассчитывать тренеры из городов и районов с численностью до 100 тысяч человек. Сумма выдается сертификатом, который можно направить на приобретение жилья, автомобиля либо на обучение.