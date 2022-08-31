Житель Башкирии задавил отца своего друга после пьяной посиделки

Оказалось, водитель проводил время за распитием спиртных напитков со своим другом. Вскоре мужчина решил покинуть попойку, сел в авто и попытался доехать до дома, но съехал в кювет. Машина перевернулась – мужчина обратился за помощью к своему отцу. Сам виновник аварии ушёл дальше пить. В этот момент его собутыльник тоже решил уехать, сел в «Ладу» и отправился в сторону дома по тому же пути, что и его друг. Именно в этот момент он не справился с управлением и наехал на пешехода, которым оказался отец его друга. Мужчина пытался извлечь застрявший автомобиль сына.