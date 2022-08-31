В Башкирии подростки на скутере попали в ДТП: 17-летняя девушка впала в кому

30 августа в Стерлитамаке произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован около жилого дома по улице Чехова.

46-летняя водительница на «Опель Астра» не уступила дорогу скутеру, на котором передвигались два подростка. Произошло столкновение. В аварии пострадали 16-летний водитель скутера и его 17-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы в больницу №1.

Как сообщает ИА «Башинформ», у девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и мозговую кому. Юный водитель получил закрытый перелом бедренной кости и ушибленную рану левой голени.

Известно, что подросток не имеет водительских прав. За рулём скутера он был без мотошлема. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.