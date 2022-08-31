Как открыть доходный накопительный счет в 2022 году

Накопительный счет — банковский счет, позволяющий хранить денежные средства, совершать операции с ними и получать доход. Используя услугу, клиент не сталкивается с ограничениями. Он может в любой момент получить внесенную сумму обратно. Открыть накопительный счет можно в большинстве банков. Однако условия сотрудничества с компаниями сильно отличаются. Чтобы найти выгодное предложение, важно провести тщательный анализ.

Кому и зачем будет полезен

Открыть накопительный счет в банке рекомендуют, если у гражданина присутствуют денежные средства, однако он не готов к долгосрочным вложениям. Услуга будет полезна в следующих случаях:

● необходимо положить деньги в банк, но сохранить возможность совершать операции с ними;

● у гражданина есть крупная сумма, но она скоро понадобится;

● денежных средств не хватает для открытия понравившегося срочного вклада;

● необходимо разделить накопления.

Условия начисления и выплаты процентов

Доходность вклада зависит от количества начисляемых процентов, а также от метода их подсчета. Банк может начислять доход на среднемесячный или минимальный остаток. В первом случае финансовая организация считает среднее количество средств на депозите за определенный период, а затем начисляет проценты.

Альтернативой выступает начисление процентов на минимальный остаток. В этом случае банк учитывает минимальное количество средств, которое оставалось на счете за рассматриваемый период. На эту сумму начисляют проценты.

Как открыть доходный накопительный счет в 2022 году

Открыть счет в банке под проценты можно во время личного визита в офис организации или через интернет. Действовать предстоит по следующей схеме:

Изучить предложение финансовых организаций и выбрать наиболее подходящее.

Подготовить пакет документов. Обычно необходим только паспорт. Если обращение выполняется в режиме онлайн в банк, с которым уже ведется сотрудничество по другим продуктам, можно обойтись вовсе без документов. Данные будут «подтянуты» из форм, которые клиент заполнял ранее.

Заключить договор. Соглашение регламентирует права и обязанности сторон.

Передать денежные средства.

В каком банке лучше открыть накопительный счет

Финансовых организаций, предоставляющих услугу, довольно много. Однако предпочтительнее обращаться в лучшие банки для открытия накопительного счета. В рейтинг попали надежные компании, положительно зарекомендовавшие себя:

Сбербанк

● надежный стабильный банк;

● ограничения на минимальную сумму не установлены, однако действуют лимиты на максимальный размер депозита;

● можно совершать все типы операций с денежными средствами без ограничений;

● проценты начисляются вне зависимости от снятия средств со счета, однако ставка небольшая.

● надежный банк, заслуживший положительные отзывы клиентов и занимающий лидирующие позиции в рейтингах;

● установлена высокая процентная ставка на средства, хранящиеся на расчетном счете;

● есть несколько тарифов, позволяющих клиенту выбрать оптимальную услугу;

● управлять денежными средствами можно через интернет, используя удобный банкинг.

Альфа-Банк

● лимиты на хранение денег на накопительном счете отсутствуют;

● банк не ограничивает возможность получения денег со счета и внесения дополнительных средств;

● за хранение средств на счете начисляются проценты;

● установлены средние по рынку ставки.

● банк не ограничивает возможность снятия и внесения средств;

● пересчет процентов в случае совершения любых операций по счету не выполняется;

● установлены средние ставки по рынку на депозит;