В России школьникам запретили использовать телефоны на уроках

Дети могут позвонить, если есть какие-то вопросы. Но что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ