В России школьникам запретили использовать телефоны на уроках
В России с
начала учебного года школьникам будет запрещено использовать мобильные телефоны
на уроках. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил глава Министерства просвещения
РФ Сергей Кравцов.
Запрет объясняется
новыми санитарными правилами.
Дети могут позвонить, если есть какие-то вопросы. Но что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Также министр
просвещения рассказал, что 1 сентября в школах пройдёт в очном формате.