В России школьникам запретили использовать телефоны на уроках

В России с начала учебного года школьникам будет запрещено использовать мобильные телефоны на уроках. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото №1 - В России школьникам запретили использовать телефоны на уроках

Запрет объясняется новыми санитарными правилами.

Дети могут позвонить, если есть какие-то вопросы. Но что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Также министр просвещения рассказал, что 1 сентября в школах пройдёт в очном формате.

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