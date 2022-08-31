В Башкирии пропал 10-летний ребёнок

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков.
В деревне Юматово в Уфимском районе без вести пропал 10-летний Динар Антохин. Местоположение мальчика неизвестно со вчерашнего дня, с 30 августа.
Приметы пропавшего: рост 140 см, телосложение нормальное, волосы черные, глаза черные. Был одет в черную толстовку с рисунком медведя, такого же цвета штаны и кроссовки. С собой у Динара был черный рюкзак.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении ребёнка, просят сообщить по номерам 8 800 700 54 52, 8 937 365 23 46, 8 987 493 13 04 и 112.