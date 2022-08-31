В Башкирии сданы 10 из 12 участков дорог к образовательным учреждениям

10 из 12 намеченных участков дорог сданы в эксплуатацию до начала учебного года. Так, Уфе, на улицах Кемеровская и Суворова, ремонт дорог выполнен на 100%, с нанесением дорожной разметки. Ученики школы №98 получили удобную и безопасную дорогу. На улице Амантая рядом с лицеем №160 ремонт вышел на финишную прямую. Согласно муниципальному контракту, ремонт улицы планируется завершить до конца сентября текущего года.