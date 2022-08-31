В Башкирии сданы 10 из 12 участков дорог к образовательным учреждениям

В Башкирии активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в нормативное состояние к 1 сентября приведут 12 участков дорог к детским и учебным учреждениям.
10 из 12 намеченных участков дорог сданы в эксплуатацию до начала учебного года. Так, Уфе, на улицах Кемеровская и Суворова, ремонт дорог выполнен на 100%, с нанесением дорожной разметки. Ученики школы №98 получили удобную и безопасную дорогу. На улице Амантая рядом с лицеем №160 ремонт вышел на финишную прямую. Согласно муниципальному контракту, ремонт улицы планируется завершить до конца сентября текущего года.
В Стерлитамаке завершено асфальтирование дороги по улице Элеваторной, протяжённостью 750 м. Вдоль нее расположены магазины, объекты малого бизнеса, детские сады №№51, 59 и при гимназии №1, а также школа №26. Также в Стерлитамаке в нормативное состояние привели дорогу по улице Курчатова рядом с филиалом УГНТУ и улицу Южную, ведущую к школе №18.
В Салавате работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта уже завершены на участках улиц Уфимской и Горького. Рядом находятся школы №19 и №22. Продолжается ремонт рядом с лицеем №8 на ул. Уфимской (от бульвара Космонавтов до ул. Октябрьской). Этот участок планируют завершить к началу октября.