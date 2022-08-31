Сборная Башкирии заняла третье место на чемпионате России по дельтапланеризму в Пятигорске

На протяжении восьми дней дельтапланеристы из 13 регионов страны соревновались в мастерстве полетов на дальность по заданным маршрутам, используя для этого только восходящие воздушные потоки.
Сборная дельтапланеристов Башкортостана завоевала бронзовые медали в общем зачете, пропустив вперед представителей Москвы и Московской области. В спортивном классе чемпионата башкирским пилотам удалось занять второе место, став серебряными призерами чемпионата России. В личном зачете среди дельтапланеристов в спортклассе лучшее достижение показал капитан команды, мастер спорта международного класса Азат Масалимов, заняв второе место. В общем личном зачете Руслан Шаяхметов занял десятое строчку турнирной таблицы.
Башкирская команда переживает период обновления и слетывания.