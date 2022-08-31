80 лет тренерского стажа: история спортивной династии Тверяковых

Больше 80 лет тренерского стажа на четверых. Спортивная династия Тверяковых вырастила уже немало чемпионов с нарушением зрения. Игорь Львович воспитал таких пловцов как Андрей Строкин, Оксана Савченко, Михаил Зимин, Александр Неволин-Светов. Его супруга Гузэль подготовила к Паралимпиаде в Токио Анну Крившину. Дети от родителей тоже не отстают.

Уже в 17 лет Игорь Львович впервые встал на бортик и приступил к тренерской работе. В 91-м году возглавил спортивную школу бассейна «Буревестник». Там впервые начал работать с инвалидами по зрению. Победы спортсменов позволили Тверякову в 2013 году войти в тренерский штаб сборной России по плаванию спорта слепых. С супругой Гузэль они познакомились в физкультурном институте в Волгограде. Гузэль Адибовна только поступила в вуз, а Игорь Львович уже заканчивал обучение. Когда узнали, что оба из Уфы, не поверили. Студентов из Башкортостана в других городах в те времена было мало. Оба учились на пятёрки, по окончании университета вернулись в Уфу.

В своё время поработала в школе преподавателем физкультуры, пришла к супругу и стала работать тренером по плаванию. Он сопротивлялся первое время, а потом говорит: вот я дурак, надо было вместе работать. Когда вместе с семьёй, тренерская деятельность лучше, понимание, помощь большая. Гузэль Тверякова, заслуженный тренер России

Выбора кем быть у детей практически не было. И Денис, и Ирина с детства занимались плаванием, а затем пошли по стопам родителей. Денис работает тренером уже 17 лет, его ребята – призёры первенств России и Кубка страны. Сейчас он вместе с родителями тренирует в бассейне центра спортивной подготовки.

Безусловно, мы с ним работаем очень плотно по поводу подготовки, всего остального плана. По подготовке спортсменке, планирование, это не один день, планируется спортсмен – циклы готовые, полугодовые. Я вижу их запал, стремлюсь к таким же результатам и достижениям. Денис Тверяков, тренер по плаванию СШ №18

Дочь Игоря Тверякова развивается больше в научной сфере. Она помогала в подготовке сборной России к чемпионату мира 2019, Паралимпийским играм в Токио. Работает инструктором-методистом, и параллельно тренирует, но пока всего год. Несколько лет назад Ирина пыталась уйти из плавания, даже поступила в авиационный университет, но вернулась в спорт, чтобы продолжить обучение у отца.

Родители – пример для подражания, мои семья и родители добились больших высот, особенно отец подготовил много паралимпийских чемпионов, помогал участникам олимпийских игр. Мы просто живём этим, любим это. Ирина Халикова, специалист сборной России по плаванию спорта слепых

Он воспитал 14 мастеров спорта и СССР. Но сейчас у Игоря Львовича нет своих учеников, потому что его главная задача, как он считает, была выполнена в 2012 году на Паралимпиаде. Его воспитанники завоевали в Лондоне десять медалей, из которых семь – высшего достоинства. Но без работы Тверяков не сидит. В декабре вместе с семьёй он открыл «Академию водных видов спорта» своего имени. Она была создана в целях передачи опыта работы для обучения специалистов и подготовки пловцов высокого уровня.

Что касается спортивной династии нашей – мои дети пошли по нашим с супругой следам, стараемся передавать знания, но вот результат на пустом месте не рождается. Чтобы выросло деревце, его нужно посадить. Самое главное - не торопиться. Игорь Тверяков, старший тренер сборной России по плаванию спорта слепых, заслуженный тренер России