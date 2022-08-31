80 лет тренерского стажа: история спортивной династии Тверяковых

Больше 80 лет тренерского стажа на четверых. Спортивная династия Тверяковых вырастила уже немало чемпионов с нарушением зрения. Игорь Львович воспитал таких пловцов как Андрей Строкин, Оксана Савченко, Михаил Зимин, Александр Неволин-Светов. Его супруга Гузэль подготовила к Паралимпиаде в Токио Анну Крившину. Дети от родителей тоже не отстают.
Уже в 17 лет Игорь Львович впервые встал на бортик и приступил к тренерской работе. В 91-м году возглавил спортивную школу бассейна «Буревестник». Там впервые начал работать с инвалидами по зрению. Победы спортсменов позволили Тверякову в 2013 году войти в тренерский штаб сборной России по плаванию спорта слепых. С супругой Гузэль они познакомились в физкультурном институте в Волгограде. Гузэль Адибовна только поступила в вуз, а Игорь Львович уже заканчивал обучение. Когда узнали, что оба из Уфы, не поверили. Студентов из Башкортостана в других городах в те времена было мало. Оба учились на пятёрки, по окончании университета вернулись в Уфу.
Выбора кем быть у детей практически не было. И Денис, и Ирина с детства занимались плаванием, а затем пошли по стопам родителей. Денис работает тренером уже 17 лет, его ребята – призёры первенств России и Кубка страны. Сейчас он вместе с родителями тренирует в бассейне центра спортивной подготовки.
Дочь Игоря Тверякова развивается больше в научной сфере. Она помогала в подготовке сборной России к чемпионату мира 2019, Паралимпийским играм в Токио. Работает инструктором-методистом, и параллельно тренирует, но пока всего год. Несколько лет назад Ирина пыталась уйти из плавания, даже поступила в авиационный университет, но вернулась в спорт, чтобы продолжить обучение у отца.
Он воспитал 14 мастеров спорта и СССР. Но сейчас у Игоря Львовича нет своих учеников, потому что его главная задача, как он считает, была выполнена в 2012 году на Паралимпиаде. Его воспитанники завоевали в Лондоне десять медалей, из которых семь – высшего достоинства. Но без работы Тверяков не сидит. В декабре вместе с семьёй он открыл «Академию водных видов спорта» своего имени. Она была создана в целях передачи опыта работы для обучения специалистов и подготовки пловцов высокого уровня.
В свободное время Игорь Львович пишет книгу. Естественно, про плавание. Тверяков – перфекционист. Он хочет оставить свои знания и опыт будущим поколениям, в том числе и своей спортивной династии.