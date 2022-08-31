В Уфе завершилось первенство Башкирии по велоспорту

Лучшие юные спортсмены Башкортостана из 11 населенных пунктов приняли участие в нескольких гонках на спорткомплексе «Биатлон».
Всех участников первенства республики разделили на две возрастные группы. В одной соревновались дети 13-15 лет, в другой – 11-12. Всего со всех концов республики съехалось 80 юных велогонщиков. Интересная особенность: и девочки, и мальчики стартовали вместе. Это позволяет сильнейшим гонщицам соперничать с парнями на дистанции. Победительница первенства России Полина Горбаченко и ее подруга по команде Ульяна Верижникова активно этим пользовались.
Для проведения соревнований по велогонкам в Уфе идеальная погода. Очень скоро наступит похолодание и в этом сезоне осталось считанное количество соревнований. Башкирские спортсмены провели лето успешно. Достаточно сказать, что заняли второе место на Спартакиаде учащихся страны. Таким образом, башкирские спортсмены на равных соперничают с соперниками из двух столиц.
Один из показателей того, как работает сеть велошкол в республике, – успех Давида Мирзаева из Белорецка. Он очень рано оторвался от основной группы и почти всю гонку уверенно лидировал. При этом Давид начал заниматься велоспортом только в прошлом году.
Широкая география участников первенства республики – не случайность. Уже полтора десятилетия руководство федерации велоспорта серьезно работает над тем, чтобы находить таланты по всей республике, обеспечивая ребят необходимой экипировкой. Зачастую это ребята из непростых семей, для которых спорт – хорошая возможность добиться успеха в жизни.