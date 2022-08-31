В Уфе завершилось первенство Башкирии по велоспорту

Лучшие юные спортсмены Башкортостана из 11 населенных пунктов приняли участие в нескольких гонках на спорткомплексе «Биатлон».

Всех участников первенства республики разделили на две возрастные группы. В одной соревновались дети 13-15 лет, в другой – 11-12. Всего со всех концов республики съехалось 80 юных велогонщиков. Интересная особенность: и девочки, и мальчики стартовали вместе. Это позволяет сильнейшим гонщицам соперничать с парнями на дистанции. Победительница первенства России Полина Горбаченко и ее подруга по команде Ульяна Верижникова активно этим пользовались.

В начале было тяжело, потому что надо было терпеть за мальчиками. Потом они дернули, мы с еще одной девочкой решили работать вместе. Полина Горбаченко, победительница первенства Республики Башкортостан по велоспорту

Для проведения соревнований по велогонкам в Уфе идеальная погода. Очень скоро наступит похолодание и в этом сезоне осталось считанное количество соревнований. Башкирские спортсмены провели лето успешно. Достаточно сказать, что заняли второе место на Спартакиаде учащихся страны. Таким образом, башкирские спортсмены на равных соперничают с соперниками из двух столиц.

Ленинград и Москва не имеют таких возможностей, нет у них такой трассы. Надо только больше детьми заниматься. Те 10-12 точек, которые у нас есть по республике, они работают, проблем у нас нет. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан

Один из показателей того, как работает сеть велошкол в республике, – успех Давида Мирзаева из Белорецка. Он очень рано оторвался от основной группы и почти всю гонку уверенно лидировал. При этом Давид начал заниматься велоспортом только в прошлом году.

Было в голове, что нужно отъезжать и просто ехать работать одному. В первый подъем я начал сильнее ехать, увидел, что начал отставать и начал наращивать темп. Давид Мирзаев, победитель первенства Республики Башкортостан по велоспорту