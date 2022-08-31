Уфимские хоккеисты победили на предсезонном турнире

Речь идет о воспитанниках спортшколы имени Азаматова. Команда 2011 года рождения под руководством Антона Глазкова выиграла турнир в Удмуртии. Самым ценным игроком в коллективе признали вратаря.

Арслан Рахматуллин стал самым ценным игроком турнира в Удмуртии, но это лишь первый шаг на спортивном пути. В пяти матчах он пропустил семь шайб, а вот его коллеги по команде забросили 19. По итогу юноша получил награду «Самый лучший вратарь». Но мечты у хоккеиста гораздо амбициознее, есть на кого равняться.

Юные хоккеисты не проводят ни дня без тренировок и в ледовом дворце, и на свежем воздухе. Тренер команды серьезно настроен на предстоящий сезон.

Еще одну победу в межсезонье одержали хоккеисты 2014 года рождения в Бугульме. В финале обыграли тольяттинскую «Ладу» – 5:3. Причем все пять шайб забросил Ярослав Филиппов.

Серьезные задачи стоят и в целом перед школой. Четыре коллектива разного возраста 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения должны выйти в группу сильнейших первенства Уральского, Сибирского и Приволжского округов.