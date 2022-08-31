В Башкирии прошел финальный турнир юниорского первенства по футболу

В республике прошел финальный турнир первенства Башкортостана по футболу среди мальчиков 2010 года. В нем приняло участие десять лучших команд. Они представляли Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават,Туймазы и Нуримановский район.
На первом этапе команды были разделены на две группы и провели круговой турнир. По три лучшие команды вышли в финальную стадию.
В финальной стадии шесть лучших команд снова сыграли круговой турнир. В итоге равных не было первой команде футбольного клуба «Уфа». Они одержали пять побед с общим счетом 19:4. Второе место у туймазинского «Спартака», третью позицию заняли представители стерлитамакской «Звезды». Также в шестерку сильнейших вошли нефтекамский «Кристалл», СШ-31 «Искра» из Уфы и вторая команда ФК «Уфа».