В Башкирии прошел финальный турнир юниорского первенства по футболу

В республике прошел финальный турнир первенства Башкортостана по футболу среди мальчиков 2010 года. В нем приняло участие десять лучших команд. Они представляли Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават,Туймазы и Нуримановский район.

На первом этапе команды были разделены на две группы и провели круговой турнир. По три лучшие команды вышли в финальную стадию.

Наша команда «Искра», наш тренер Александр Юрьевич Скоробогатов. В первенстве Башкирии много сильных команд. ФК «Уфа» первого состава, «Спартак» из Туймазов.

Максим Цыренов, участник соревнований

В финальной стадии шесть лучших команд снова сыграли круговой турнир. В итоге равных не было первой команде футбольного клуба «Уфа».  Они одержали пять побед с общим счетом 19:4. Второе место у туймазинского «Спартака», третью позицию заняли представители стерлитамакской «Звезды». Также в шестерку сильнейших вошли нефтекамский «Кристалл»,  СШ-31 «Искра» из Уфы и вторая команда ФК «Уфа».

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ