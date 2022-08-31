В Башкирии прошел финальный турнир юниорского первенства по футболу

В республике прошел финальный турнир первенства Башкортостана по футболу среди мальчиков 2010 года. В нем приняло участие десять лучших команд. Они представляли Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават,Туймазы и Нуримановский район.

На первом этапе команды были разделены на две группы и провели круговой турнир. По три лучшие команды вышли в финальную стадию.

Наша команда «Искра», наш тренер Александр Юрьевич Скоробогатов. В первенстве Башкирии много сильных команд. ФК «Уфа» первого состава, «Спартак» из Туймазов. Максим Цыренов, участник соревнований