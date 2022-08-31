Башкирские спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям по спидскейтингу

Роллеры заменят скоростные болиды на гоночной трассе в Сочи. Башкирские спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям по спидскейтингу или катанию на скорость на роликовых коньках. И пройдут они на самом известном автодроме страны. Это будут первые крупные соревнования после первенства России в Коломне, где представители республики завоевали серебряную и бронзовую медали.

Первое же задание на тренировке – отработать катание в паке. Когда спортсмены едут за спиной друг у друга. Так атлеты минимизируют сопротивление воздуха. Упражнение помогает экономить силы, что особенно важно при прохождении длинной дистанции. А готовиться есть к чему: в Сочи пройдут всероссийские соревнования по роллер-спорту. Участники впервые выступят на гоночной трассе, принимающей Гран-при Формулы 1. Раньше там проводились только тестовые состязания.

13-летняя Софья Мануйлова на сегодняшний день является одним из самых титулованных роллеров в республике. За два года спортсменка прошла путь от новичка до кандидата в мастера спорта.

Еще один подающий надежды роллер – 9-летний Тимур Набиев. Этим летом ему не удалось завоевать медали на соревнованиях в Коломне и в Санкт-Петербурге. А потому в Сочи он постарается выложиться до конца.

В роллер-спорте есть несколько дисциплин, такие как скоростной слалом и фристайл. Но в Сочи соревнования пройдут в спидскейтинге, которой сочетает быстроту катания и работу на выносливость. Сборную Башкортостана в этом направлении готовит Дмитрий Мясников. До прихода в роллер-спорт главный тренер команды республики сделал карьеру в шорт-треке. Три года он работал в тренерском штабе национальной сборной, а затем перешел в родственный вид спорта.