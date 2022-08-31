Уфимец победил на любительском чемпионате России по настольному теннису

Со всеми ребятами, кто выигрывает, он борется на равных, где-то упускается концентрация, потому что он больше времени проводит. Грань между сильным любителем и средним профессионалом последнее время становится иллюзорной, они могут бороться.

Александр Аристов, мастер спорта по настольному теннису