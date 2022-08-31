Уфимец победил на любительском чемпионате России по настольному теннису

Чемпион России среди любителей. Такой титул на недавних соревнованиях по настольному теннису получил 33-летний уфимец Михаил Яковлев. В школе спортсмен выигрывал и республиканские турниры, но после обучения в вузе сосредоточился на профессиональной деятельности. Сейчас Яковлев работает ведущим инженером. О предстоящем чемпионате России среди любителей узнал в мае, прошёл отбор и начал готовиться к соревнованиям.

Сейчас два-три раза в неделю прихожу на тренировки, такие соревнования дают стимул, пока дата неизвестна, но планирую выступить на командном чемпионате России среди любителей.

Михаил Яковлев, чемпион России по настольному теннису среди любителей

Всего в турнире приняли участие 129 человек. В финале соревнований Яковлев обыграл представителя Омской области. Готовиться к чемпионату России помогал близкий друг Михаила – Александр Аристов, мастер спорта по настольному теннису. В ближайшее время тренер планирует вернуть Яковлева в профессиональный спорт, хотя бы на уровень чемпионата города или республики.

Со всеми ребятами, кто выигрывает, он борется на равных, где-то упускается концентрация, потому что он больше времени проводит. Грань между сильным любителем и средним профессионалом последнее время становится иллюзорной, они могут бороться.

Александр Аристов, мастер спорта по настольному теннису
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