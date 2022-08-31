Уфимец победил на любительском чемпионате России по настольному теннису

Чемпион России среди любителей. Такой титул на недавних соревнованиях по настольному теннису получил 33-летний уфимец Михаил Яковлев. В школе спортсмен выигрывал и республиканские турниры, но после обучения в вузе сосредоточился на профессиональной деятельности. Сейчас Яковлев работает ведущим инженером. О предстоящем чемпионате России среди любителей узнал в мае, прошёл отбор и начал готовиться к соревнованиям.
Всего в турнире приняли участие 129 человек. В финале соревнований Яковлев обыграл представителя Омской области. Готовиться к чемпионату России помогал близкий друг Михаила – Александр Аристов, мастер спорта по настольному теннису. В ближайшее время тренер планирует вернуть Яковлева в профессиональный спорт, хотя бы на уровень чемпионата города или республики.