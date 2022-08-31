Автомобиль из Башкирии попал в ДТП: пострадали девять человек

Сегодня, 31 августа, в Волгоградской области произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован в Дубовском районе на 611 км автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.
На трассе столкнулись «Хёндай» и «Опель». Первый автомобиль из Башкирии, а второй – из Самары. По предварительной информации, столкновение произошло при обгоне на полосу встречного движения.
В аварии погиб 39-летний пассажир «Хёндай» — его зажало в салоне. Помощь врачей потребовалась девяти пострадавшим, среди которых четверо детей от года до 12 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.