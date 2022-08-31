В Башкирии намерены развивать промышленный туризм

Сегодня, 31 августа, в Башкирии прошло выездное заседание «Промчаса». Глава региона поручил разработать предложения по развитию промышленного туризма. Министерства промышленности и туризма синхронизируют данную инициативу с темой промышленного наследия.
2 августа тему сохранения индустриального наследия рассмотрели на выездном заседании регионального отделения Русского географического общества в Мелеузовском районе.
По словам главы администрации Благовещенского района Олега Голова, где уже начали развивать промышленный туризм, это направление позволяет продемонстрировать успехи предприятия.
Заинтересованность в таких экскурсиях проявили и директора предприятий, для которых в будущем — это возможность привлечения новых кадров.
Фото: ИА Башинформ.