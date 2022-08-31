В Башкирии намерены развивать промышленный туризм

Сегодня, 31 августа, в Башкирии прошло выездное заседание «Промчаса». Глава региона поручил разработать предложения по развитию промышленного туризма. Министерства промышленности и туризма синхронизируют данную инициативу с темой промышленного наследия.

Фото №1 - В Башкирии намерены развивать промышленный туризм

2 августа тему сохранения индустриального наследия рассмотрели на выездном заседании регионального отделения Русского географического общества в Мелеузовском районе.

Мы уже начали эту работу в селе Воскресенское, она будет продолжена в Тирляне Белорецкого района и в селе Красноусольский Гафурийского района. Поручаю министерству образования и науки разработать программу для школьников, чтобы они могли посещать с экскурсиями промышленные предприятия республики, знакомиться с их деятельностью. Идея хорошая и перспективная.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По словам главы администрации Благовещенского района Олега Голова, где уже начали развивать промышленный туризм, это направление позволяет продемонстрировать успехи предприятия.

Промышленный туризм, во-первых – это возможность кооперации между предприятиями разных регионов, во-вторых, профориентация школьников и, в-третьих, прохождение практики студентами на предприятиях города. Мы уже провели более 30 экскурсий, которые интересны школьникам и студентам.

Олега Голов, глава администрации Благовещенского района

Заинтересованность в таких экскурсиях проявили и директора предприятий, для которых в будущем — это возможность привлечения новых кадров.

Фото: ИА Башинформ. 

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