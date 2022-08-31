В Башкирии намерены развивать промышленный туризм

Мы уже начали эту работу в селе Воскресенское, она будет продолжена в Тирляне Белорецкого района и в селе Красноусольский Гафурийского района. Поручаю министерству образования и науки разработать программу для школьников, чтобы они могли посещать с экскурсиями промышленные предприятия республики, знакомиться с их деятельностью. Идея хорошая и перспективная.

Радий Хабиров, Глава Башкирии