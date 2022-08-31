В Уфе девушка ездила на автомобиле по парковой зоне

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 25-летнюю нарушительницу. Девушка разъезжала за рулем иномарки по городскому парку «Первомайский».
По информации ГИБДД, Volkswagen Polo в пешей прогулочной зоне засняли очевидцы произошедшего. В отношении девушки возбуждено административное расследование.
По словам девушки, она заехала в парк случайно, так как искала сестренку и решила, что ездить на авто по парку разрешено. После того, как девушка поняла, что нарушает правила, поспешила покинуть парк. Ей грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.