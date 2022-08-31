Новые производства и выездной «Промчас»: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Благовещенск

Сегодня в Благовещенске запустили производство сборных железобетонных конструкций. А позже были рассмотрены перспективы развития компании по выпуску медного купороса. О льготных займах для бизнеса, работе по импортозамещению и в целом о господдержке промышленных предприятий говорили сегодня в формате «Промчаса» в Благовещенском районе. Выездное заседание провел глава республики.

Новая линия по производству бытовой химии в Уфе запущена. В смену здесь будут выпускать от 6 до 10 тысяч флаконов. Гели для стирки, средства для мытья посуды, антижир и так далее. Всего 16 наименований. Одна из главных задач – заместить на рынке импортную продукцию.

Запуск непосредственно линейки, над которой мы работали более года. Мы принесли немецкие технологии для того, чтобы сделать продукт более эффективным. Соответственно, сегодня для нас большой день. Владислав Пантюхин, директор по развитию предприятия

Коллектив предприятия с запуском нового производства поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал дальнейших успехов и обещал поддержку от государства. Хотя об этом здесь знают не понаслышке. В период пандемии компания получила льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 20 миллионов рублей. Эти деньги тогда были направлены на наращивание объемов столь нужной для региона антибактериальной и антисептической продукции.

Все начиналось с небольшого предприятия, а теперь это крупнейший производитель косметики на территории республики. Компания использует при производстве продукции отечественное сырье, в том числе стерлитамакскую соду и илецкую соль. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия. Еще одно предприятие, где активно работают над импортозамещением, – «Сателлит». Завод выпускает трубопроводную арматуру для нефтяной, газовой и химической промышленности. Главу республики ознакомили с работой предприятия и показали новые помещения. В расширение производства здесь планируют вложить 340 миллионов рублей. При этом, по словам руководителя завода, они пользуются поддержкой государства. Это проявляется не только в получении льготных займов.

Надо сказать, что сегодняшнее руководство республики создало систему, запустило вот эти процессы по организации среды взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, при которой бизнес чувствует себя достаточно уверенно. Вопросы, которые возникают, решаются в рабочем порядке. Олег Зарипов, генеральный директор предприятия

В рамках рабочей поездки в Благовещенск Радий Хабиров побывал сегодня и на производстве «Русской купоросной компании». Предприятие создали в 2015 году для реализации инвестпроекта на территории Башкортостана. Здесь была разработана уникальная в мире технология производства высокочистого медного купороса, который можно использовать в горной добыче и сельском хозяйстве.

Душа радуется, что мы пошли по линии импортозамещения. Мы многое можем сами делать. И санкции дают нам уникальный шанс улучшить свои позиции и захватить новые рынки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дальнейшие перспективы развития предприятия Радий Хабиров предложил обсудить уже на выездном «Промчасе», который состоялся на территории Благовещенского завода МЖБК. Но перед самым началом совещания Глава Башкортостана принял участие в торжественном запуске нового производства сборных конструкций. Завод работает всего два года, но уже показывает хорошие результаты. В месяц здесь производят порядка 180 балок для мостов.

Это балка пролетного строения для магистрали М-12 Европа – Западный Китай. Длина конструкции – 33 метра, примерно такие же используются сейчас в строительстве нагаевского путепровода – их тоже делают здесь. Кстати, это тысячный экземпляр продукции, выпущенный на заводе.

Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Алану Марзаеву пригласить директора МЖБК на следующее заседание Ассоциации застройщиков республики, чтобы он мог там напрямую пообщаться с руководителями крупных строительных компаний региона. Свое содействие предприятию во время возведения крупных дорожных инфраструктурных проектов должен оказать и Минтранс республики.

Весной мы многие вопросы перевели на штаб по обеспечению устойчивости и какую-то часть часов сократили. Но осень начинается, все живы-здоровы, возобновились и «Транспортные часы», и «Здравчасы», и «Час науки» провели. И такую отраслевую работу мы будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан