Новые производства и выездной «Промчас»: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Благовещенск

Сегодня в Благовещенске запустили производство сборных железобетонных конструкций. А позже были рассмотрены перспективы развития компании по выпуску медного купороса. О льготных займах для бизнеса, работе по импортозамещению и в целом о господдержке промышленных предприятий говорили сегодня в формате «Промчаса» в Благовещенском районе. Выездное заседание провел глава республики.
Новая линия по производству бытовой химии в Уфе запущена. В смену здесь будут выпускать от 6 до 10 тысяч флаконов. Гели для стирки, средства для мытья посуды, антижир и так далее. Всего 16 наименований. Одна из главных задач – заместить на рынке импортную продукцию.
Коллектив предприятия с запуском нового производства поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал дальнейших успехов и обещал поддержку от государства. Хотя об этом здесь знают не понаслышке. В период пандемии компания получила льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 20 миллионов рублей. Эти деньги тогда были направлены на наращивание объемов столь нужной для региона антибактериальной и антисептической продукции.
От заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия. Еще одно предприятие, где активно работают над импортозамещением, – «Сателлит». Завод выпускает трубопроводную арматуру для нефтяной, газовой и химической промышленности. Главу республики ознакомили с работой предприятия и показали новые помещения. В расширение производства здесь планируют вложить 340 миллионов рублей. При этом, по словам руководителя завода, они пользуются поддержкой государства. Это проявляется не только в получении льготных займов.
В рамках рабочей поездки в Благовещенск Радий Хабиров побывал сегодня и на производстве «Русской купоросной компании». Предприятие создали в 2015 году для реализации инвестпроекта на территории Башкортостана. Здесь была разработана уникальная в мире технология производства высокочистого медного купороса, который можно использовать в горной добыче и сельском хозяйстве.
Дальнейшие перспективы развития предприятия Радий Хабиров предложил обсудить уже на выездном «Промчасе», который состоялся на территории Благовещенского завода МЖБК. Но перед самым началом совещания Глава Башкортостана принял участие в торжественном запуске нового производства сборных конструкций. Завод работает всего два года, но уже показывает хорошие результаты. В месяц здесь производят порядка 180 балок для мостов.
Это балка пролетного строения для магистрали М-12 Европа – Западный Китай. Длина конструкции – 33 метра, примерно такие же используются сейчас в строительстве нагаевского путепровода – их тоже делают здесь. Кстати, это тысячный экземпляр продукции, выпущенный на заводе.
Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Алану Марзаеву пригласить директора МЖБК на следующее заседание Ассоциации застройщиков республики, чтобы он мог там напрямую пообщаться с руководителями крупных строительных компаний региона. Свое содействие предприятию во время возведения крупных дорожных инфраструктурных проектов должен оказать и Минтранс республики.
Глава республики поручил региональным Минпрому и Минтуризму разработать предложения по развитию промышленного туризма в Башкортостане. Во-первых, это возможность кооперации между предприятиями разных субъектов, во-вторых, подобные экскурсии для школьников могут нести профориентационный смысл.