Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Уганды

Глава региона Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Уганды. Перспективы сотрудничества двух республик есть сразу в нескольких отраслях: это нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение, сельское хозяйство.

Башкортостан поддерживает торговые отношения с более чем сотней стран, 13 из которых – африканские. Угандийские студенты получают образование в ведущих башкирских вузах. Посол отметил перспективные направления, в которых хотел бы сотрудничать с Башкортостаном,  в  их числе новые рынки сбыта продукции. Полномочный посол пригласил делегацию республики во главе с Радием Хабировым посетить республику Уганду.

Фото №1 - Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Уганды

Мы бы хотели продвигаться дальше и сотрудничать в области добычи и переработки нефтепродуктов. Население Восточноафриканского сообщества – более 228 млн человек, поэтому здесь мы получаем хороший рынок сбыта.

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