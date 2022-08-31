Глава региона Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Уганды. Перспективы сотрудничества двух республик есть сразу в нескольких отраслях: это нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение, сельское хозяйство.

Башкортостан поддерживает торговые отношения с более чем сотней стран, 13 из которых – африканские. Угандийские студенты получают образование в ведущих башкирских вузах. Посол отметил перспективные направления, в которых хотел бы сотрудничать с Башкортостаном, в их числе новые рынки сбыта продукции. Полномочный посол пригласил делегацию республики во главе с Радием Хабировым посетить республику Уганду.