Школа в ЛНР, восстановленная с помощью Башкирии, примет 396 учеников

Завтра торжественная линейка состоится в 22-й школе имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровском Луганской Народной Республики. Свой первый звонок услышат 35 первоклашек, всего же учреждение примет 396 учеников.
Сама школа 1934 года постройки. До мая этого года от здания оставались только фасад и кровля. Вторую жизнь учреждению дала наша республика. По поручению Радия Хабирова капитальный ремонт школы начали 2 месяца назад. Сюда было отправлено более 25 колонн гуманитарного груза со стройматериалами из Башкирии. Обновленные классы уже готовы. Новые парты, интерактивные доски и современные компьютеры. В одном блоке большая столовая, в другом – спортзал. Была установлена новая электропроводка, системы пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения.