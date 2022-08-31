Школа в ЛНР, восстановленная с помощью Башкирии, примет 396 учеников

Сама школа 1934 года постройки. До мая этого года от здания оставались только фасад и кровля. Вторую жизнь учреждению дала наша республика. По поручению Радия Хабирова капитальный ремонт школы начали 2 месяца назад. Сюда было отправлено более 25 колонн гуманитарного груза со стройматериалами из Башкирии. Обновленные классы уже готовы. Новые парты, интерактивные доски и современные компьютеры. В одном блоке большая столовая, в другом – спортзал. Была установлена новая электропроводка, системы пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения.