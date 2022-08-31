В Башкирии продолжается ремонт автодороги Уфа – Бирск – Янаул

Работы ведутся в четырёх районах. Один из сложнейших участков находится вблизи деревни Угузево под Бирском. Там специалисты заменили многотонную водопропускную трубу. О нюансах работы и удивительной преемственности поколений – в нашем материале.
Тогда он смотрел, как его отец участвует в установке водопропускной трубы, не предполагая, что спустя почти 60 лет будет её демонтировать. В то время работы заняли около двух лет, говорит начальник участка Вячеслав Годловский. Сейчас справились в разы быстрее.
В начале работ была построена объездная дорога. Отдельные пути приходилось прокладывать и для дорожной техники, так как ремонтируемый участок находится в болотистой местности. Так что ясное небо над головами дорожников радовало.
Рабочие проводят засыпку и утрамбовку участка, где вскоре появится проезжая часть. Строительство участка дороги идёт в две смены. В полную мощь работают не только люди, но и техника.
Ремонт дороги Уфа – Бирск – Янаул ведётся ещё на семи участках. Планируется в этом году ввести в эксплуатацию почти 18 км проезжей части. А по республике эта цифра в десятки раз больше.
А вот следующая замена трубы предстоит ещё не скоро. Строители обещают, что конструкция рассчитана на срок до 100 лет. Проезд по отремонтированной дороге откроют к концу сентября. После этого еще около двух недель уйдёт на разбор объездного пути.