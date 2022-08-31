В Уфе возведут шесть новых спортивных объектов

В Уфе появятся шесть новых спортивных объектов стоимостью 1,45 млрд рублей. Возведением займутся компании «Персона спорт», «Мед» и некоммерческая организация «Центр компетенций».

Группа компаний «Персона спорт» займется созданием трех спортивных объектов в рамках продолжения «фитнес, питание, медицина, дети». Там будет организована работа со школьниками, группы раннего развития детей, занятия с психологом и логопедом, а также спортивные секции.