В Башкирии участникам спецоперации помогут с трудоустройством и реабилитацией

Любая семья, независимо от места проживания и материального положения, находится под контролем у нас, у глав администраций районов. Конечно же, мы постоянно с ними общаемся и спрашиваем, чем мы можем помочь.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан