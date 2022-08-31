В Башкирии участникам спецоперации помогут с трудоустройством и реабилитацией

В Башкортостане участникам специальной военной операции на Украине помогут найти работу после завершения контракта. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров. Они также получат психологическую поддержку и физическую реабилитацию в Центре по реабилитации ветеранов на базе Республиканской клинической психиатрической больницы.

Правительство региона окажет необходимую помощь семьям бойцов. Так, администрация Уфы подарила кадетскую форму для сына участника специальной военной операции, который в этом году идет в первый класс.

Любая семья, независимо от места проживания и материального положения, находится под контролем у нас, у глав администраций районов. Конечно же, мы постоянно с ними общаемся и спрашиваем, чем мы можем помочь.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии участникам спецоперации помогут с трудоустройством и реабилитацией
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии