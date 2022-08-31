В Башкирии участникам спецоперации помогут с трудоустройством и реабилитацией

В Башкортостане участникам специальной военной операции на Украине помогут найти работу после завершения контракта. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров. Они также получат психологическую поддержку и физическую реабилитацию в Центре по реабилитации ветеранов на базе Республиканской клинической психиатрической больницы.
Правительство региона окажет необходимую помощь семьям бойцов. Так, администрация Уфы подарила кадетскую форму для сына участника специальной военной операции, который в этом году идет в первый класс.