В Уфе благоустроили двор по программе «Башкирские дворики»

Попасть в сказку мечтают и взрослые. Тем более, когда для этого нужно лишь выйти во двор. Здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит. Кажется, что автор этих фигур и сам немного волшебник. В скором времени, говорит художник-скульптор Рамиль Каипкулов, здесь будет тематический мини-парк «Лукоморье».