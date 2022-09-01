В Уфе благоустроили двор по программе «Башкирские дворики»

В Кировском районе Уфы благоустроили двор на улице Пушкина. Завершение работ в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» отметили праздником.
Попасть в сказку мечтают и взрослые. Тем более, когда для этого нужно лишь выйти во двор. Здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит. Кажется, что автор этих фигур и сам немного волшебник. В скором времени, говорит художник-скульптор Рамиль Каипкулов, здесь будет тематический мини-парк «Лукоморье».
Перед тем, как приступить к проектированию двора, учитывалось мнение жителей. Смонтированы бордюры, нанесена разметка, уложен новый асфальт, а детская игровая площадка и мини-футбольное поле теперь с безопасным резиновым покрытием.
В Уфе это уже пятый двор, который спроектирован в рамках республиканской программы. В этом году башкирскую столицу украсят 15 обновлённых площадок. Они будут радовать жителей 54 многоквартирных домов.