В Уфе благоустроили двор по программе «Башкирские дворики»

В Кировском районе Уфы благоустроили двор на улице Пушкина. Завершение работ в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» отметили праздником.

Попасть в сказку мечтают и взрослые. Тем более, когда для этого нужно лишь выйти во двор. Здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит. Кажется, что автор этих фигур и сам немного волшебник.  В скором времени, говорит художник-скульптор Рамиль Каипкулов, здесь будет тематический мини-парк «Лукоморье».

На данный момент не так много фигур, только начало. В дальнейшем здесь будет дуб, Кощей, Баба-яга, кот-учёный и колдун, который несёт богатыря.

Рамиль Каипкулов, художник-скульптор

В первую очередь хочется сказать слова благодарности Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову за эту прекрасную программу, которую по его инициативе реализуем. Хочется, чтобы эта программа дальше продолжалась, чтобы мы приводили дворы в комфортное и безопасное состояние в течение ближайших двух лет.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Перед тем, как приступить к проектированию двора, учитывалось мнение жителей. Смонтированы бордюры, нанесена разметка, уложен новый асфальт, а детская игровая площадка и мини-футбольное поле теперь с безопасным резиновым покрытием.

В Уфе это уже пятый двор, который спроектирован в рамках республиканской программы. В этом году башкирскую столицу украсят 15 обновлённых площадок. Они будут радовать жителей 54 многоквартирных домов.

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