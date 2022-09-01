В Башкирии ещё один мужчина убил сожительницу

В Благовещенске перед судом предстанет 50-летний житель села Удельно-Дуваней. Его обвинили в безжалостном убийстве сожительницы.
По версии следствия, между возлюбленными произошла ссора на почве ревности. Мужчина в порыве агрессии схватил нож и три раза ударил им сожительницу в грудь и шею. От полученных травм несчастная скончалась.
Мужчина свою вину полностью признал. Уголовное дело передано в суд.
Напомним, в августе в Белорецком районе произошло похожее преступление. 32-летнюю начальницу отдела развития агропромышленного сектора администрации зверски зарезал бывший муж. При этом женщина неоднократно заявляла о побоях, преследовании и грозах убийством со стороны экс-супруга.