В Башкирии ещё один мужчина убил сожительницу

В Благовещенске перед судом предстанет 50-летний житель села Удельно-Дуваней. Его обвинили в безжалостном убийстве сожительницы.

По версии следствия, между возлюбленными произошла ссора на почве ревности. Мужчина в порыве агрессии схватил нож и три раза ударил им сожительницу в грудь и шею. От полученных травм несчастная скончалась.

Мужчина свою вину полностью признал. Уголовное дело передано в суд.