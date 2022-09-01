Восстановленная при помощи Башкортостана школа открылась в ЛНР

Почти для 400 учеников распахнула двери сегодня школа имени Героя России Шаймуратова в ЛНР. Капитальный ремонт в здании 1934 года постройки был проведен силами жителей Башкортостана.

По поручению Радия Хабирова в город Петровское было отправлено 27 колонн гуманитарного груза со стройматериалами из нашей республики. За два месяца была проведена полная реконструкция. Учебный год дети Донбасса начинают с новой мебелью. В классах появились интерактивные доски и современные компьютеры.

Радий Хабиров по видеосвязи из школы имени Генерала Кусимова Абзелиловского района поздравил жителей Петровского с открытием. Вместе с учениками руководитель Башкортостана пообещал приехать с экскурсией в обновленное учебное учреждение, а также на место гибели легендарного генерала Шаймуратова.

Шикарная школа, такого не ожидали. Теперь я сама хочу в эту школу. Огромное спасибо России. Ирина Ермоленко