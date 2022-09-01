В Уфе открыли мемориальную доску памяти Дмитрия Платонова

Ученики 130-й уфимской школы начали год с новшества. Теперь школьники будут встречать каждую неделю с исполнения гимна и поднятия флага. К слову, церемония станет обязательной во всех образовательных учреждениях.
Сегодня в 130-й школе на праздничной линейке открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации Дмитрии Платонове. А имя кавалера ордена Мужества присвоили кадетскому классу морской пехоты.
Имена героев увековечили и в башкирской гимназии №140 имени Зайнаб Биишевой. Там имя Героя России Минигали Шаймуратова будет носить 5 «Б» класс.