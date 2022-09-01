Ректор БГАУ прокомментировал указ о поддержке молодых ученых Башкирии

На жилье и стажировки талантливым ученым выделят 200 миллионов рублей. Радий Хабиров подписал указ о расширении мер господдержки молодым ученым и молодым преподавателям высшей школы. Об этом глава республики рассказал на своей странице в социальной сети.
Вузы получат гранты, благодаря которым одаренная молодежь сможет улучшить жилищные условия, также появится возможность пройти научно-образовательную стажировку в ведущих исследовательских центрах и университетах России и дружественных стран. «Для нас важно, чтобы будущие Королёвы и Курчатовы жили и работали в комфортных, достойных условиях», – отметил Радий Хабиров.