Ректор БГАУ прокомментировал указ о поддержке молодых ученых Башкирии

Евразийский НОЦ, ведущие вузы имеют перспективы при наличии кадров. Сегодняшний указ говорит о продолжении системной работы. На сегодня для молодежи открываются перспективы. Когда есть кадры, можно творить. Наш вуз получит поддержку в размере 15 млн. Эта поддержка планируется в течение нескольких лет.

Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета