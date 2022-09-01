Сергей Новиков: Указ о поддержке молодых ученых восприняли на ура

Не всегда в молодом возрасте есть возможность купить квартиру. Эти бытовые вопросы отвлекают, ребята меньше занимаются наукой. То, что Радий Фаритович изыскал средства и поддержал университеты, научным и университетским сообществом воспринято на ура. Несмотря на то, что глава нас поддержал, мы тоже не будем сидеть на месте, мы тоже изыщем дополнительные ресурсы.

Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета