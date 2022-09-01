Сергей Новиков: Указ о поддержке молодых ученых восприняли на ура

На жилье и стажировки талантливым ученым выделят 200 миллионов рублей. Радий Хабиров подписал указ о расширении мер господдержки молодым ученым и молодым преподавателям высшей школы. Об этом глава республики рассказал на своей странице в социальной сети.

Вузы получат гранты, благодаря которым одаренная молодежь сможет улучшить жилищные условия, также появится возможность пройти научно-образовательную стажировку в ведущих исследовательских центрах и университетах России и дружественных стран. «Для нас важно, чтобы будущие Королёвы и Курчатовы жили и работали в комфортных, достойных условиях», – отметил Радий Хабиров.

Не всегда в молодом возрасте есть возможность купить квартиру. Эти бытовые вопросы отвлекают, ребята меньше занимаются наукой. То, что Радий Фаритович изыскал средства и поддержал университеты, научным и университетским сообществом воспринято на ура. Несмотря на то, что глава нас поддержал, мы тоже не будем сидеть на месте, мы тоже изыщем дополнительные ресурсы.

Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета
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