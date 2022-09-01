Из Уфы возобновятся рейсы в Грозный

Компания Utair с 18 сентября открывает прямое сообщение между Уфой и Грозным на самолетах ATR-72. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Фото №1 - Из Уфы возобновятся рейсы в Грозный

Еженедельно по воскресеньям рейсы по маршруту Уфа - Грозный будет выполнять авиакомпания Utair. Перевозчик задействует воздушные суда типа ATR-72, вмещающие до 70 пассажиров. 

Аэропорт Уфы посоветовал пассажирам посетить в Грозном самую большую мечеть в России «Сердце Чечни», Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и национальный музей.

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