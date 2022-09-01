Из Уфы возобновятся рейсы в Грозный

Компания Utair с 18 сентября открывает прямое сообщение между Уфой и Грозным на самолетах ATR-72. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Еженедельно по воскресеньям рейсы по маршруту Уфа - Грозный будет выполнять авиакомпания Utair. Перевозчик задействует воздушные суда типа ATR-72, вмещающие до 70 пассажиров.