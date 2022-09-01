В Уфе школе присвоили имя Героя России Максима Серафимова, погибшего в спецоперации

Радий Хабиров принял участие в торжественной линейке в столичном Центре образования №40. Глава республики поздравил школьников с началом учебного года, который стартовал для детей в учебном заведении с новым названием. Школе сегодня присвоили имя Героя России, выпускника центра Максима Серафимова.

Это первая церемония поднятия флага на школьной линейке – отныне еженедельная. Новшество действует с этого года. За парты детям придется сесть уже сегодня, сразу после праздника, но кого бы это расстроило?

Соскучился по товарищам, три месяца не видел. Ринат Сабиров, учащийся Центра образования №40

По школе, может, не очень, а по друзьям соскучился. Лука Борисов, учащийся Центра образования №40

Более 700 учащихся, 75 из них – первоклассники. 40-я школа славится тем, что отдельные предметы здесь изучают углублённо. Профиль подбирают под каждого ребенка. Есть постоянные направления: экология, класс хоккеистов, работа с детьми аутистического спектра – список пополняется по мере необходимости.

Еще одно направление – это юнармейцы. Сегодня на линейке все их увидят. Альбина Уразова, директор Центра образования №40

Сразу после линейки уроки для школьников начнутся в образовательном учреждении с новым названием. В ходе специальной военной операции командир группы спецназа во время штурма накрыл телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей от гибели. Его подразделение более 10 часов держало оборону здания. Максим Серафимов окончил Центр образования в 2013 году. Радий Хабиров привел в пример выпускника тем, кому предстоит сохранить память.

Ваш выпускник – удивительный человек, Герой России. Надо равняться на него и помнить о его подвиге. И воспитывать себя таким же. Я нашим первоклассникам желаю интересной учебы. Они пришли открывать мир знаний. Надеюсь, им будет здесь нравиться и всем будет хорошо. Также имя вашего выпускника присвоено парку «Патриот». И я сегодня предложил директору и вам, школьникам, в сентябре подготовлю один заезд, именно для школьников 40-й школы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики выразил благодарность родителям за воспитание сына, отметив, что его подвиг не забудут. Имя героя появилось в названии школы, а на фасаде здания открылась мемориальная доска, посвященная офицеру.

Воспитывали, как положено. Каким человек должен расти, верующим, справедливым. Не все офицеры имеют честь. А он имел. Владимир Серафимов, отец Максима Серафимова

Главе республики провели экскурсию по школе. Радий Хабиров осмотрел стенд, посвященный герою, побывал в школьном музее геологии и столовой. Кроме того, в центре есть кабинет, где одну парту никто не занимает. За ней сидел школьник Максим Серафимов. Любимый урок – история, любимый учитель – Светлана Синенко.

В его сложном, военном характере. Он был и заботливый. Как военный. Когда мы возим детей по олимпиадам, мы их сажаем в маршрутку. А он мне говорил: «Доедете до дома – отзвонитесь». Вот он такой был. Светлана Синенко, учитель истории и обществознания Центра образования №40