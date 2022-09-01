В Уфе школе присвоили имя Героя России Максима Серафимова, погибшего в спецоперации

Радий Хабиров принял участие в торжественной линейке в столичном Центре образования №40. Глава республики поздравил школьников с началом учебного года, который стартовал для детей в учебном заведении с новым названием. Школе сегодня присвоили имя Героя России, выпускника центра Максима Серафимова.
Это первая церемония поднятия флага на школьной линейке – отныне еженедельная. Новшество действует с этого года. За парты детям придется сесть уже сегодня, сразу после праздника, но кого бы это расстроило?
Более 700 учащихся, 75 из них – первоклассники. 40-я школа славится тем, что отдельные предметы здесь изучают углублённо. Профиль подбирают под каждого ребенка. Есть постоянные направления: экология, класс хоккеистов, работа с детьми аутистического спектра – список пополняется по мере необходимости.
Сразу после линейки уроки для школьников начнутся в образовательном учреждении с новым названием. В ходе специальной военной операции командир группы спецназа во время штурма накрыл телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей от гибели. Его подразделение более 10 часов держало оборону здания. Максим Серафимов окончил Центр образования в 2013 году. Радий Хабиров привел в пример выпускника тем, кому предстоит сохранить память.
Глава республики выразил благодарность родителям за воспитание сына, отметив, что его подвиг не забудут. Имя героя появилось в названии школы, а на фасаде здания открылась мемориальная доска, посвященная офицеру.
Главе республики провели экскурсию по школе. Радий Хабиров осмотрел стенд, посвященный герою, побывал в школьном музее геологии и столовой. Кроме того, в центре есть кабинет, где одну парту никто не занимает. За ней сидел школьник Максим Серафимов. Любимый урок – история, любимый учитель – Светлана Синенко.
Сегодня в Башкортостане порог школы переступили полмиллиона детей, 55 тысяч из них – впервые. С этого года уроки патриотизма впишут в школьное расписание. Дети будут разговаривать о важном: об истории регионов, выдающихся личностях и о моральных качествах тех, на кого привыкли равняться.