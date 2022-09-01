В Башкортостане в День знаний открылись 78 шаймуратовских классов

В республике сегодня открылись 78 новых шаймуратовских классов. Один из них будет действовать в гимназии имени Тагира Кусимова в Абзелиловском районе. С юными шаймуратовцами пообщался глава республики. А начался визит Радия Хабирова в школу с открытия мемориальной доски местному выпускнику, Герою России Тамерлану Ильгамову.

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, уже позади. По школьной площадке ровными рядами проходят юнармейцы, кадеты и воспитанники местных военно-патриотических клубов. Так начинается церемония, посвящённая открытию мемориальной доски уроженцу Абзелиловского района Тамерлану Ильгамову, геройски погибшему во время спецоперации на Украине.

Я разговаривал с командирами Тамерлана Ильгамова, была такая возможность. Они передавали слова уважения и низко кланялись родителям, родным, близким Тамерлана. Они сказали, что это был невероятно мужественный человек. Историю его подвига вы знаете. Он вел многочасовой, очень тяжелый бой. Не струсил, не сбежал, а поддержал и спас жизни своим сослуживцам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил маму и близких родственников Тамерлана Ильгамова за то, что воспитали не просто защитника, а настоящего патриота своей страны, который был посмертно удостоен звания Героя России. В общении с Радием Хабировым родители Тамерлана и преподаватели гимназии рассказали, что парня всегда отличали скромность, внимательность, уважение к старшим.

Мы испытываем чувство боли, это большая утрата. Не стало совсем молодого человека в самом расцвете сил. Но в то же время испытываем чувство гордости, потому что наш выпускник стал Героем России, и это для нас большая честь. И это дает нам толчок, чтобы воспитывать в наших учениках чувство патриотизма. Илюза Бадамшина, учитель русского языка

Глава Башкортостана подчеркнул, что республика и муниципалитет окажут всю необходимую поддержку родным и близким военнослужащего. А мемориальная доска – это лишь часть работы по увековечиванию памяти Героя России. Его именем хотят также назвать одну из улиц, о подвигах Ильгамова будут рассказывать во время уроков в его родной гимназии.

Эту школу построили в 1994 году. В октябре 2000-го она получила статус гимназии, а буквально через полгода учебному заведению присвоили имя Героя Советского Союза Тагира Кусимова. Поэтому о патриотическом воспитании здесь знают не понаслышке.

Героями не рождаются, ими становятся. А вот патриотизм прививается со школьной скамьи. С этого учебного года в Аскаровской гимназии намерены больше внимания уделять нравственному воспитанию учащихся. В День знаний здесь открыли шаймуратовский класс. Обозначаться он будет буквой «Ш». В этом случае – 5-й «Ш».