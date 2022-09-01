В Башкортостане в День знаний открылись 78 шаймуратовских классов

В республике сегодня открылись 78 новых шаймуратовских классов. Один из них будет действовать в гимназии имени Тагира Кусимова в Абзелиловском районе. С юными шаймуратовцами пообщался глава республики. А начался визит Радия Хабирова в школу с открытия мемориальной доски местному выпускнику, Герою России Тамерлану Ильгамову.
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, уже позади. По школьной площадке ровными рядами проходят юнармейцы, кадеты и воспитанники местных военно-патриотических клубов. Так начинается церемония, посвящённая открытию мемориальной доски уроженцу Абзелиловского района Тамерлану Ильгамову, геройски погибшему во время спецоперации на Украине.
Радий Хабиров поблагодарил маму и близких родственников Тамерлана Ильгамова за то, что воспитали не просто защитника, а настоящего патриота своей страны, который был посмертно удостоен звания Героя России. В общении с Радием Хабировым родители Тамерлана и преподаватели гимназии рассказали, что парня всегда отличали скромность, внимательность, уважение к старшим.
Глава Башкортостана подчеркнул, что республика и муниципалитет окажут всю необходимую поддержку родным и близким военнослужащего. А мемориальная доска – это лишь часть работы по увековечиванию памяти Героя России. Его именем хотят также назвать одну из улиц, о подвигах Ильгамова будут рассказывать во время уроков в его родной гимназии.
Эту школу построили в 1994 году. В октябре 2000-го она получила статус гимназии, а буквально через полгода учебному заведению присвоили имя Героя Советского Союза Тагира Кусимова. Поэтому о патриотическом воспитании здесь знают не понаслышке.
Героями не рождаются, ими становятся. А вот патриотизм прививается со школьной скамьи. С этого учебного года в Аскаровской гимназии намерены больше внимания уделять нравственному воспитанию учащихся. В День знаний здесь открыли шаймуратовский класс. Обозначаться он будет буквой «Ш». В этом случае – 5-й «Ш».
В республике уже существовали шаймуратовские классы, но их было всего три. Первого сентября к ним добавились ещё 78. Планируется, что в День республики на Советской площади в Уфе более 500 детей примут участие в церемонии посвящения в шаймуратовцы.