«Спасибо жителям Башкирии»: в ЛНР открылась школа имени генерал-майора Шаймуратова

Сегодня в ЛНР свои двери распахнула школа имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, которую по поручению Главы Башкортостана восстановили в кратчайшие сроки. Радий Хабиров поздравил школьников Донбасса с Днем знаний по видеосвязи из Абзелиловского района, из школы имени генерала Тагира Кусимова, который был командиром эскадрона 112-й Башкавдивизии.

Это 1 сентября ученики 22-й школы ждали не один год. Некоторые, уходя на летние каникулы, не верили, что через пару месяцев вместо старого, обветшавшего здания будет стоять абсолютно новая школа.

Шикарная школа, такого не ожидали. Теперь я сама хочу в эту школу. Огромное спасибо России.

Ирина Ермоленко

Очень рады. Надеюсь, будем учиться, все будет хорошо. Спасибо жителям Башкирии за то, что помогли восстановить школу.

Татьяна Пашкова

Сама школа 1934 года постройки. До мая этого года от здания оставались только фасад и кровля. Вторую жизнь учреждению дала наша республика.

Фото №1 - «Спасибо жителям Башкирии»: в ЛНР открылась школа имени генерал-майора Шаймуратова

Мы об этом мечтали, и наша мечта осуществилась. Просто нет слов. Благодарим, это счастье, радость, восторг!

Надежда Ярченко, учитель начальных классов школы №22 им. М. Шаймуратова г. Петровское

Радий Хабиров по видеосвязи из школы имени генерала Кусимова Абзелиловского района поздравил жителей Петровского с открытием. Вместе с башкирскими учениками руководитель Башкортостана пообещал приехать с экскурсией в обновленное учебное учреждение, а также на место гибели легендарного генерала Шаймуратова.

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Отрадно, что Петровская школа, которая носит дорогое для нас имя Минигали Шаймуратова, встречает День знаний в полной готовности к работе. Я неоднократно бывал в вашей школе. Знаю, что вы свято храните память о легендарном командире 112-й Башкавдивизии и её воинах, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Нас с вами связывают братские узы, долгие годы дружбы и взаимной поддержки. И открытие обновлённой школы в Петровском – это дань признательности Башкортостана за вашу заботу и уважение к сынам нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - «Спасибо жителям Башкирии»: в ЛНР открылась школа имени генерал-майора Шаймуратова

Именно по поручению главы региона капитальный ремонт здания начали 2 месяца назад. Сюда было отправлено 27 колонн гуманитарного груза со стройматериалами из нашей республики.

Новая мебель, интерактивные доски и современные компьютеры. В одном блоке  – большая столовая, в другом – спортзал. Была проведена электропроводка, системы пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения.

Безмерно благодарны Башкортостану за всю помощь, которая нам оказывается, Радию Фаритовичу, всем неравнодушным. Теперь эта школа совершенно новая, необыкновенная, прекрасная. Это огромная поддержка Башкортостана.

Гузель Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова г. Петровское

С новым учебным годом в школе появились два кадетских класса имени Шаймуратова и профильные кружки по компьютерной графике, журналистике, шашкам, художественному слову и барабанному мастерству. Музыкальные инструменты тоже были доставлены из Башкортостана.

Свой первый звонок в новой школе услышали 35 первоклашек. Всего же учреждение приняло сегодня 396 учеников. Сейчас школьники и их родители только знакомятся с новым зданием, а уже завтра здесь начнутся уроки.

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